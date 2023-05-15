Минкультуры подвело итоги конкурса на лучший символ Года мира и созидания.

Министерство культуры подвело итоги конкурса на лучший символ (логотип) «Год мира и созидания», сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Автором стал Павел Мишин, который выполнил логотип в виде парящего аиста с орнаментом на крыльях на фоне контура Беларуси.

В Министерстве культуры пояснили, что символ (логотип) Года мира и созидания может быть использован при проведении социальных информационных и других кампаний, приуроченных к Году мира и созидания, путем размещения в СМИ. Его могут размещать на объектах наружной рекламы, а также в интернете на официальных сайтах госорганов и организаций, иных интернет-ресурсах.

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