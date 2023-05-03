В мае будет проведен очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Руководить проверкой будет начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич. «В первую очередь будут проверены воинские части и подразделения, дислоцирующиеся в Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, также задействуют и подразделения обеспечения. Отработка практических действий спланирована при проведении учений и тренировок различного масштаба, в ходе некоторых из них предусмотрено осуществить призыв военнообязанных, общее количество которых не превысит 1 тыс. человек», — рассказали в пресс-службе.

Подразделения будут выполнять учебно-боевые задачи на нескольких полигонах и участках местности. Особенностью проверки станет апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнение ими учебно-боевых задач в интересах поддержания военного положения. Кроме того, экипажи ВВС и войск ПВО вместе с экипажами ВКС России будут патрулировать воздушное пространство Беларуси.

БелТА