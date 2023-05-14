Первый в истории централизованный экзамен состоялся. По стране задействовали более 7,5 тысяч педагогов, функционировали 144 пункта сдачи ЦЭ. Процедуру проведения отработали до мелочей. Не зря все участники отмечали прекрасную организацию мероприятия, а школьники еще говорили про доброжелательную атмосферу в аудиториях.

Министр образования Андрей Иванец подвел первые предварительные итоги:

– Система образования серьезно готовилась к проведению централизованного экзамена, проведена внушительная организационно-техническая работа. В проведении ЦЭ было задействовано более 7,5 тысяч педагогов, была налажена работа 144 пунктов сдачи ЦЭ. Более 53 тысяч учащихся приняли участие в экзамене. Отметим очень высокую явку. Не доехало сегодня до сдачи ЦЭ из ранее зарегистрировавшихся предварительно 182 человека. Порядка 60 человек заболели, получается, пропустили по уважительной причине. Часть ребят принимает участие в международных спортивных соревнованиях, тоже, полагаем, надо считать это уважительной причиной. Часть ребят, которая имела право не сдавать ЦЭ, в последний момент решила его не сдавать – речь о победителях областного, республиканского этапа предметных олимпиад, которые ранее прошли регистрацию. Отмечу: 4 человека не было допущено в аудитории для сдачи испытания по причине отсутствия паспорта – это важнейший аспект, на который мы обращаем внимание и родителей, и учащихся. Безусловно, у этих людей будет возможность сдать ЦЭ в резервные дни. Но 21 мая у нас состоится второй централизованный экзамен, хотелось бы обратить внимание на неукоснительное требование о наличии документа, удостоверяющего личность. Одному человеку, к сожалению, стало плохо. Пришлось обратиться за помощью медиков. Состояние абитуриента удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей. У школьницы будет возможность сдать ЦЭ в резервные дни. До 10 июня все школьники получат аттестаты, соответственно, все результаты будут направлены в школы, в которых они обучаются, – для того, чтобы оценки были учтены при выставлении итоговых оценок в аттестат.

sb.by