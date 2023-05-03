Сформированы графики прибытия учащихся в пункты сдачи централизованного экзамена, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Первый в истории страны централизованный экзамен начнется 14 мая в 11.00. Выпускники школ прибудут в пункты сдачи ЦЭ за час до начала испытания. «Это необходимо, чтобы дети в спокойной обстановке, без суеты могли попасть в пункт проведения ЦЭ, добраться до аудитории и занять свое место. Каждая школа приедет в назначенное время. Для этого районными отделами образования совместно с пунктами проведения ЦЭ сформированы графики прибытия в пункты», — рассказали в пресс-службе Минобразования.

Централизованная доставка детей на ЦЭ — это забота руководителей школ и гимназий, а также районных отделов образования. «В сельской местности учащихся сначала доставят в школу, так как дети могут быть из разных деревень, позже их подвезут к пункту проведения ЦЭ. В городах ребята самостоятельно доберутся до школ, а после в сопровождении педагога организованно приедут к месту проведения испытания. Централизованный отъезд также сохранится. В сельской местности учащихся доставят до деревни проживания», — проинформировали в образовательном ведомстве.

БелТА