В Министерстве транспорта и коммуникаций прокомментировали происшествие на железной дороге в Брянске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщалось, сегодня в 10.17 на 136-м км перегона Унеча — Рассуха в 50 м от грузового поезда №2528 Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство. «Поезд №2528 в составе 78 вагонов отправился со станции Гомель назначением на станцию Брянск. Из-за взрыва сошли с рельсов 8 вагонов. Локомотивная бригада не пострадала», — пояснили в ведомстве.

На месте ЧП работает пожарный поезд станции Унеча Московской железной дороги. Также для оказания помощи назначен восстановительный поезд станции Гомель.

Представители РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» также направились к месту происшествия, они будут участвовать в расследовании.

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