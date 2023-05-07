Министерство юстиции объявило республиканский конкурс творческих работ «Право на детство», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минюста.

Творческое состязание проводится для создания условий для творческой самореализации детей, формирования уважения к закону и праву, воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения, развития познавательного интереса к теме защиты прав ребенка.

Конкурс является открытым и проводится в двух номинациях: «Рисунок» и «Анимация». Участвовать могут дети не старше 18 лет. Работы могут быть представлены по таким темам, как права ребенка; социальная защита семьи и детей государством; защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; права детей-инвалидов; обязанности ребенка; «Беларусь — островок мира» (работы должны отражать тему проведения Года мира и созидания в Беларуси).

Предполагается два этапа: региональный и республиканский. С 3 по 31 мая 2023 года конкурсные работы направляются в главные управления юстиции. А электронные копии уже отобранных работ направят в Министерство юстиции до 9 июня.

Итоги конкурса будут подведены по 16 июня. Конкурсная комиссия определит победителей, а также выберет работы для участия в интернет-голосовании, а оно состоится с 16 по 20 июня.

Победители, занявшие I, II, III место в каждой возрастной категории по номинациям, а также по итогам интернет-голосования, будут награждены дипломами и ценными призами.

В Минюсте добавили, что работы, поступившие на конкурс, могут быть использованы в наглядных и презентационных материалах (календари, буклеты, фильмы, видеоролики, презентации и т.д.), на интернет-портале и в социальных сетях Министерства юстиции.

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