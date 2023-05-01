1 мая – праздник, соединяющий людей разных поколений, профессий и национальностей. Он символизирует приход весны и возрождение, олицетворяет солидарность и объединение. Сегодня массовые гуляния развернулись по всей стране. Не стала исключением и Будакошелевщина.

Местом притяжения будакошелевцев стала центральная площадь города, где был дан старт праздничным мероприятиям.

Обращаясь к жителям района, заместитель председателя районного исполнительного комитета Людмила Кураликова отметила, что Первомай – поистине всенародный и любимый праздник. Он символизирует мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет сплоченность и солидарность, уважение друг к другу, стремление к единению и созидательному труду.

– В этот праздничный день выражаем глубокую признательность труженикам Будакошелевщины, представителям разных отраслей и профессий. Лица лучших людей района можно увидеть на Доске почета. Они – наш цвет, наша гордость, пример, достойный уважения и подражания. Мы говорим искреннее спасибо старшему поколению, ветеранам, пережившим суровое военное лихолетье и поднявшим страну из руин. И, конечно же, обращаемся к молодежи с просьбой перенять лучшие традиции от отцов и дедов, – подчеркнула Людмила Адамовна.

По традиции старт праздничным мероприятиям был дан массовым легкоатлетическим забегом. Участие в нем приняли порядка 100 человек, среди которых представители районных общественных объединений и организаций, трудовых коллективов предприятий, а также почитатели здорового образа жизни и молодежь.

Продолжилась праздничная программа концертом индивидуальных исполнителей и творческих коллективов района.

Для гостей и участников праздника на площади была организована выездная торговля и детские интерактивные площадки, а также мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции.

Хорошим подарком к Первомаю для жителей Будакошелевщины стало открытие обновленной Доски почета.

Массу положительных эмоций вызвало и открытие сезона фонтанов.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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