Областной этап конкурса таланта и красоты «Мисс и Мистер Студенчества Гомельщины 2023» пройдет сегодня в Гомеле, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Творческое соревнование примет городской центр культуры в Гомеле. Семь юношей и семь девушек стали лучшими по итогам отборочных этапов в вузах региона. Конкурсантам предстоит проявить свои творческие, спортивные и ораторские качества.

Лучших из лучших определят по итогам нескольких конкурсов. Так, каждый участник подготовил видеоролик о своих достижениях в учебе, увлечениях и интересах. О студенческой жизни они должны креативно и емко рассказать за 2,5 минуты.

Предстоит продемонстрировать участникам свою спортивную форму, сдав комплекс нормативов и упражнений ГТО.

Конкурс дефиле будет объединен режиссерской концепцией с демонстрацией коллекций одежды дизайнеров. Имиджевым станет и конкурс ораторского мастерства «Я за мир и созидание!». Также конкурсанты подготовили творческий номер в одном из видов или жанров искусства: вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах.

Победители представят юго-восточный регион в финале конкурса в Минске.

Конкурс нацелен на выявление и поддержку талантливой молодежи, пропаганду студенческого творчества, а также популяризацию их средствами массовой информации, сохранение культуры, традиций и обычаев Беларуси, подготовку представителей Гомельской области к участию в Национальном конкурсе таланта, интеллекта и красоты «Мисс и Мистер Студенчества Республики Беларусь 2023». Организаторами выступают областной комитет ОО БРСМ при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

БелТА