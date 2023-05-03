Москва расценивает попытку Украины нанести удар по Кремлю как покушение на президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

В пресс-службе заявили, что Киев в ночь на 3 мая намеревался атаковать кремлевскую резиденцию Путина с помощью беспилотников. Данная попытка рассматривается как спланированная террористическая акция и покушение на российского лидера накануне Дня Победы.

Российская Федерация оставляет за собой право на ответные шаги, где и когда посчитает нужным, добавили в Кремле.

В пресс-службе также сообщили, что Владимир Путин не пострадал. Российский лидер продолжает работать в обычном режиме.

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