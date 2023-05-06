Государственные музеи 9 мая 2023 года можно будет посетить бесплатно, сообщает БелТА со ссылкой на сайт Министерства культуры.

В этот день в музеях пройдет республиканское культурное патриотическое мероприятие акции «Никто не забыт, ничто не забыто». Посещение и экскурсионное сопровождение постоянных и временных экспозиций будут организованы на безвозмездной основе. Однако это не касается коммерческих выставок.

Уточняется, что дети до 11 лет могут посещать экспозиционные залы, в том числе в составе экскурсии, в сопровождении совершеннолетних.

Организаторы уверены, что мероприятие позволит не только вовлечь граждан Беларуси в музейную деятельность, но и повысить уровень ценностных представлений об исторической памяти белорусского народа, сформировать у граждан страны основы гражданско-патриотического сознания.

Причем в День Победы это особая возможность представить достоверную и точную информацию по истории Великой Отечественной войны посредством музейных экспозиций, привлечь общественное внимания к теме геноцида белорусского народа в годы войны.