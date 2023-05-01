Как же здорово в погожие теплые деньки на природе! Особый восторг вызывают первые прогулки после длинной зимы… Однако в том же пробуждающемся лесу, на нежно зеленеющей лужайке и даже в городском парке нас ждут не только приятные впечатления, но и алчные кровососы. И хотя «вампиры» совсем мелкие, зато неприятности могут принести крупные. Поэтому, окунувшись в эйфорию восторженных чувств и эмоций, не стоит забывать об этом.

Комариные налеты

Ох, лето красное! любил бы я тебя,



Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи…

Так писал великий Александр Сергеевич, но вряд ли он представлял весь масштаб современного нашествия этой назойливой мелюзги. Сегодня в нашей стране насчитывается 42 вида кровососущих комаров. И да, самки большинства видов — активные кровососы, которые нападают на людей, домашних и диких животных. Именно они являются переносчиками возбудителей целого ряда заразных заболеваний, таких как лихорадка Западного Нила, дирофиляриоз, клещевой энцефалит, туляремия, малярия и многих других.

К слову, у нас сегодня обитает шесть видов малярийных комаров, но волноваться по этому поводу не стоит. В условиях Беларуси (Полесье) это заболевание было полностью ликвидировано в далеком 1957 году.

КСТАТИ

Некоторые виды комаров за сезон способны давать до трех-четырех поколений. Зимовать они могут на разных стадиях: яйца, личинки, куколки, имаго.

Диаметр хоботка малярийного комара — всего 0,055 мм.

Кусают людей и животных исключительно самки, а самцы питаются нектаром цветов и соком трав. При этом самка тоже может питаться одним нектаром, однако для размножения ей необходима кровь. Самка комара выпивает количество крови, приблизительно в 1,5 раза превосходящее вес ее тела, и за этот счет откладывает в среднем около 250 яиц.

Гнусные атаки

Мошки тоже бывают разные, а некоторые еще и крайне агрессивные. Два года назад в нашей стране в отдельных местах наблюдались целые полчища этих насекомых. Ожидать ли нашествий мошкары в нынешнем сезоне? Все зависит от погодных условий и разлива рек, говорит Дарья Довнар, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук НПЦ НАН по биоресурсам:

— Как правило, в годы с обильным паводком численность мошек заметно увеличивается. В этом году паводковая ситуация в сочетании с установившейся теплой погодой тоже может способствовать их массовому развитию и вылету.



Взрослые мошки хорошо летают и быстро ползают, еще они назойливы, а их укусы более болезненные, чем тех же комаров. В результате в кровь человека попадает токсичная слюна насекомых, а в ее состав входит фермент аспираза, из-за которого вокруг ранки возникают припухлость и отек. Место укуса сильно чешется и болит. Кстати, всего за 4—5 минут одна мошка способна поглотить от 1 до 3 мл крови.

Такие укусы нельзя недооценивать: они могут вызывать повышение температуры тела до 39,5 градуса, а также головную боль, тошноту, озноб, слабость, сухость во рту и многое другое. Особо чувствительны к укусам мошек люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Может потребоваться госпитализация.

Им бы только вцепиться

В Беларуси эпидемиологическую значимость имеют два широко распространенных и массовых вида клещей: луговой и европейский лесной. Названия указывают на места их обитания. Они (хотя и не все поголовно) являются переносчиками многих болезней: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), анаплазмоза человека, эрлихиоза, риккетсиоза, туляремии и других.

Увы, клещей на территории Беларуси становится все больше. Вызывает тревогу и рост заболеваемости от их укусов. За последние годы этот показатель вырос в два раза, констатирует заведующая противоэпидемическим отделением ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Влада Запольская:

— Клещевой энцефалит и болезнь Лайма остаются актуальными для Беларуси заболеваниями. В 2022-м было зарегистрировано около 200 случаев клещевого энцефалита в 48 районах страны и более 2500 случаев Лайм-боррелиоза в 97 районах. За первый квартал этого года уже зафиксировано более 200 случаев болезни Лайма, энцефалиты пока не отмечались.

Болезни переносят как взрослые клещи, так и нимфы, личинки. Последние в несколько раз меньше взрослой особи и практически незаметны на темной одежде. Клещи не летают и не прыгают, они терпеливо поджидают свою жертву, забираясь на травинки и ветки кустарников, примерно на высоте 50 см, но могут подняться и на метр.

Каждый год в наши организации здравоохранения обращаются около 30 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей. Причиной растущей массовости последних можно назвать потепление климата, поскольку продолжительность периода активности клещей увеличилась до десяти месяцев в году (с февраля по ноябрь). В 2023-м первые случаи нападения этих кровопийц были зафиксированы в Брестской области еще в феврале, а в марте — уже по всей стране. Показатель аналогичного периода за прошлый год ниже, однако говорить об ухудшении ситуации пока рано. Следующие месяцы весны и начала лета покажут развитие тенденции нынешнего эпидсезона.

В ТЕМУ

Что делать, если клещ все же оказался на теле? Можете сразу обратиться в поликлинику, фельдшерский пункт, амбулаторию, если есть такая возможность. Можно удалить паразита самостоятельно пинцетом или, к примеру, нитяной петлей. Только достать клеща нужно целиком, с хоботком, а после этого все равно стоит показаться врачу, причем в первые 72 часа после укуса. При повышении температуры, возникновении головных болей, покраснении вокруг места укуса, слабости, боли в суставах и мышцах тоже надо обязательно обратиться к врачу. В случае выявления Лайм-боррелиоза, скорее всего, будет назначена экстренная профилактика антибиотиками.

В качестве профилактики специалисты рекомендуют делать прививку от клещевого энцефалита каждые три года.

В прошлом году было зарегистрировано 7 % случаев передачи клещевого энцефалита пищевым путем. Источником послужило козье молоко, которое не кипятили и не подвергали пастеризации, а также приготовленные из него молочные продукты. После их употребления обычно возникают семейно-групповые очаги заражения.

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