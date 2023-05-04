В рамках Дня депутата состоялся прием граждан с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николая Василькова и председателя районного Совета депутатов Натальи Киселевой.

Прием граждан прошел в районном исполнительном комитете и в агрогородке Коммунар. За помощью к представителям законодательной власти обратились три человека, которых волновали вопросы пенсионного обеспечения, ремонта дорожного покрытия на территории мини-рынка в Коммунаре и пешеходной дорожки на придомовой территории, переноса автобусной остановки. Еще один вопрос, в решении которого Николай Андреевич пообещал оказать содействие, – возможность родовспоможения в роддомах Гомеля для жительниц агрогородка.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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