4 мая в рамках XXXV районной спартакиады школьников на базе Гусевицкой школы традиционно прошел легкоатлетический кросс памяти погибшего воина-интернационалиста Юрия Чепикова.

В целях формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья учащихся, на кросс пригласили команды со всех школ района. Организатором мероприятия выступил учитель физической культуры и здоровья Сергей Дёмов.

Каждый из участников забега старался приложить к финишу первым. Все спортсмены получили заряд бодрости и отличного настроения. А победителям и призерам организаторы вручили почетные грамоты, медали и сладкие призы.

Для команд — призеров сладости приобрел спонсор соревнований – индивидуальный предприниматель Игорь Киселёв.