– При каких условиях можно перейти на налог на профессиональный доход?

– Остался ли для физических лиц единый налог?

– Когда последний срок подачи декларации и когда нужно уплатить соответствующий налог?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Дмитрий КАЛЕЕВ.

Звоните в пятницу, 19 мая, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».