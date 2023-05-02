На сайтах вузов появилась информация о доступных целевых местах и заказчиках кадров, предоставляющих их. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

«Абитуриентам мы рекомендуем обращаться на сайты высших учебных заведений, где появилась информация в разрезе специальностей и предприятий о том, какие выделены целевые места, куда нужно обращаться, чтобы заключить договор о целевой подготовке. Также в вузах работают горячие линии, в случаях возникновения вопросов можно обратиться напрямую в приемную комиссию выбранного университета и получить ответ», — рассказал Сергей Пищов.

Он отметил, что в настоящее время подписан приказ Министерства образования по установлению количества мест на условиях целевой подготовки в вузах ведомства. Также согласовано количество мест в учреждениях высшего образования, подчиненных другим республиканским органам государственного управления — Министерству здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству культуры и другим. «Около 4 тыс. заявок на прием абитуриентов по целевому направлению поступило от предприятий страны. Сейчас у поступающих, их родителей и заказчиков кадров, которые подали заявки, проходит очень ответственный этап — заключение договоров о целевой подготовке. Это позволит сформировать конкурсную ситуацию при подаче документов и проведении вступительных испытаний для того, чтобы действительно лучшие абитуриенты смогли поступить в университеты по данной траектории», — проинформировал руководитель.

БелТА