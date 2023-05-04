Землетрясение магнитудой 4.3 произошло на севере Японии в префектуре Хокайдо. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 41 км от одного из крупнейших городов на северном японском острове Хоккайдо – Хакодате. Его население составляет 275 тысяч человек.

Также эпицентр природного явления находился в 23 км от города в округе Ибури – Муроран, население которого порядка 96 тысяч человек.

Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 131 км.

По информации, угроза цунами для Хоккайдо не объявлялась. Сообщений о разрушениях и жертвах не было.

Стоит уточнить, что Япония находится в регионе так называемого Тихоокеанского огненного кольца, где происходит движение литосферных плит. Также в этой области располагается большое количество действующих вулканов. Линия проходит через страны Южной и Северной Америки, Японию, Индонезию и Новую Зеландию.

Так вот, как раз остров Хоккайдо, самый северный в Японии, славится своими вулканами, а также горячими источниками и горнолыжными курортами. Поэтому он настолько популярен не только у местных жителей, но и у приезжих в страну туристов.

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