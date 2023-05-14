Сегодня одиннадцатиклассники сдадут экзамен по русскому или белорусскому языкам. На выполнение заданий будет отведено два часа. В Гомельской области для проведения централизованного экзамена определено 26 пунктов, пять из которых расположены в вузах, 16 — в учреждениях среднего специального образования и пять открыты в школах и гимназиях. Об этом сообщили в главном управлении образования облисполкома.

— В пунктах проведения ЦЭ будет задействовано более 400 аудиторий, в которых будут работать около 1,5 тысячи педагогических работников, — уточнила начальник отдела дошкольного, общего среднего, специального и профессионального образования Ирина Дробышевская.

Для обеспечения безопасности проведения ЦЭ организовано медицинское сопровождение, налажено взаимодействие с ГАИ, РОЧС, Департаментом охраны.

— В вузах, колледжах и школах сформированы организационные комиссии, приняты все меры для проведения централизованного экзамена в спокойном режиме, — отметила Ирина Дробышевская. — Будет осуществляться централизованная доставка учащихся к пунктам проведения ЦЭ школьными автобусами от сельских учреждений образования, в городах, как правило, учащиеся и сопровождающие будут пользоваться общественным транспортом.

21 мая выпускников ждет второй ЦЭ по выбранному предмету.

sb.by