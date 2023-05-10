В соответствии с действующими Правилами рыболовства в период весеннего запрета на вылов всех видов рыб Гомельской области с 20 марта по 18 мая разрешается любительское рыболовство, осуществляемое рыболовом одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных, или тройных крючков, в светлое время суток с берега без захода в воду.

Допускается заход в воду в случае, если он не связан непосредственно с ловом рыбы (отцеп приманки, обход препятствий).

Разрешается использовать подсачек для подъема из воды рыбы, выловленной указанными выше орудиями любительского рыболовства.

Осуществляя лов рыбы удочкой, можно использовать как естественную, так и искусственную приманку. В случае использования спиннинга – лов рыбы разрешается только на искусственную приманку. Использование живца в качестве наживки запрещено!

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ