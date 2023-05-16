Информационная продукция ряда Telegram-каналов и сообществ в соцсетях, направленная на разжигание вражды в отношении детского населения и родителей, признана экстремистскими материалами, сообщает БелТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Соответствующее решение принято судом Советского района Минска, который удовлетворил заявления прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятых решений.

Речь идет о контенте Telegram-каналов «Антинатализм, чайлдфри, чайлдхейтеры etc.» и «Чайлдфри», сообществ «Чайлдфри. Элита общества» в соцсети Facebook и сообщества «Чайлдфри» в соцсети «ВКонтакте», а также аккаунте «Чайлдфри» в соцсети Instagram.

Судом установлено, что информационная продукция этих ресурсов направлена на разжигание вражды в отношении детского населения и родителей, призывает к искусственному прерыванию беременности, публично демонстрирует циничные и жестокие способы обращения с детьми. Как негативные явления на данных ресурсах подаются рождение и воспитание детей.

Источник: http://gp.by

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