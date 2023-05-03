Ночные заморозки до минус 3 градусов и дожди ожидаются в Беларуси 4 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. По юго-востоку временами пройдут дожди, днем и в северных районах местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный 3-8 м/с. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки 0 — минус 3 градуса. Местами температура воздуха составит плюс 1-5 градусов, а по Гомельской области — плюс 6-9 градусов. Днем температура воздуха достигнет плюс 10-16 градусов, а местами по югу — плюс 18 градусов.

belta.by