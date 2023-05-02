Открытый областной конкурс хореографического искусства «Хоровод друзей» проходил в Гомеле 28-29 апреля. В этом году участниками областного состязания стали 76 коллективов школ искусств со всех уголков Гомельщины.

Образцовый хореографический коллектив «Простор» (руководители Наталья Пескова и Эмма Лавренова) покорил членов жюри исполнительским мастерством, яркой динамикой, красочными сценическими костюмами и харизмой. Коллектив удостоен звания лауреата II степени в номинации «народный танец».

Поздравляем наших юных танцоров с заслуженной победой!