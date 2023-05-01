В редакцию позвонила 55-летняя гомельчанка Ирина (имя изменено по просьбе героини) и рассказала, как она стала жертвой телефонных аферистов: под воздействием злоумышленников взяла пять кредитов на общую сумму более 50 тысяч рублей. Женщина неоднократно слышала предупреждения от СМИ, да и родственники советовали ей не доверять позвонившим незнакомцам. Но психологическое влияние мошенников оказалось сильнее. Журналист «Гомельскай праўды» попыталась выяснить, почему белорусы продолжают терять свои деньги.

«Зомбирование, честное слово»

– Как я могла так влипнуть… – со слезами на глазах начинает Ирина. – Я пришла с работы, и мне позвонили из «банка».

Звонок раздался в телеграме, абонент – якобы Национальный банк Республики Беларусь. Женщине сообщили, что на ее имя одобрен кредит. Она ответила, что никакого кредита не брала. Девушка на том конце провода сказала: «Подождите, сейчас соединю вас со службой безопасности Нацбанка».

– Парень представился менеджером, назвал фамилию, имя, отчество, табельный номер. Раньше мне уже поступали такие звонки, и я всегда вешала трубку. А в тот день меня как будто подменили и ввели в транс. Сказали, что мошенники завладели моей базой данных, поэтому нужно ехать в банк и взять кредит. Позже он погасится, и «специалисты» будут разбираться в ситуации. При этом подчеркнули: «Только никому ничего не говорите. Возможно, в банке есть человек, который сообщает информацию мошенникам, и нам нужно его вычислить», – передает детали гомельчанка.

Ей сказали держать телефон включенным, чтобы с ней постоянно могли быть на связи. А еще скачать приложение – то самое Any Desk, которое якобы будет блокировать мошенников.

– Надо – значит надо, служба безопасности все-таки говорит, – рассказывает Ирина. – Зашла в интернет, посмотрела логотип Нацбанка, такой же стоял на заставке у абонента. Увидела, что у них тоже есть телеграм. И больше никаких сомнений у меня не возникло. Еще я верила им потому, что после перевода денег присылали якобы справки из банка о досрочном погашении кредита. Но я даже не подумала прийти в банк и проверить это.

В первый день женщина взяла кредиты в Приорбанке и Альфа-Банке, на следующий – в Белинвестбанке, МТБанке и Банке ВТБ. С кредитных карт обналичивала деньги и через инфокиоск переводила на указанный мошенниками счет. В одном из банков кредит выдали на виртуальную карту. С нее средства списали с помощью приложения Any Desk. Суммы, которые необходимо взять, женщине называли преступники. В итоге Ирина должна банкам более 50 тысяч рублей.

Такие «справки из банков» присылали Ирине после того, как она переводила деньги мошенникам

– Какое-то зомбирование, честное слово! Это может показаться смешным, но так и было. Когда муж сказал, что позвонит в милицию, я закатила истерику: «Не надо, ты что, меня посадят в тюрьму». Дочка звонит, отвечаю ей: «Мне ничего нельзя говорить, телефон прослушивается». Во всех банках у меня спрашивали, не звонили ли мне мошенники. Я, как партизан, отвечала отрицательно, – вспоминает женщина. – Не знаю, что делать… Все банки отказали в отсрочке по кредитам. Понимаю, я же собственными руками отдавала деньги. Но делала это под воздействием.

Мошенники отправили Ирину и в шестую точку – Беларусбанк. Но, к счастью, там отказали в выдаче очередного кредита.

– Сотрудники банка – молодцы, я им очень благодарна! – говорит гомельчанка. – Не понимаю, почему банки не передают друг другу информацию о выданных кредитах моментально? Деньги перечисляют на карточку сразу, а сведения отправляют в течение нескольких дней.

«Во всех банках у меня спрашивали, не звонили ли мне мошенники. Я, как партизан, отвечала отрицательно», – вспоминает Ирина

Кредиты выдали на 5 лет с процентной ставкой 16% годовых. Ирина уже начала их выплачивать и даже выставила свою квартиру на продажу.

– Хочу быстрее все погасить и уехать отсюда, чтобы мне ничего не напоминало о том, что произошло, – делится чувствами собеседница. – Мне до такой степени стыдно! Как я могла на такое повестись? Хочу все забыть, как страшный сон.

Из банка не звонят по телеграму

За комментариями мы обратились в МТБанк и Банк ВТБ, которые последними одобрили Ирине кредиты. Спросили о том, почему они не отказали ей в выдаче сумм, доступны ли им сведения о кредитной истории человека и при каких условиях они отказывают клиенту в потребительском кредите. Однако на момент подготовки материала к публикации ответов не получили.

В Беларусбанке, который поставил точку в мучениях гомельчанки, отметили, что при принятии решения о выдаче кредита банк анализирует кредитную историю, в том числе задолженности по кредитам, займам и другим обязательствам в банках, микрофинансовых, лизинговых организациях, организациях торговли и сервиса. Изучаются сведения о платежах за коммуналку и услуги связи, обстоятельства, способные повлиять на исполнение обязательств по кредитным договорам, а также платежеспособность: доходы с учетом удержаний из зарплаты, платежи по исполнительным листам, алиментам.

Банки и другие небанковские кредитно-финансовые организации обязаны предоставлять в Нацбанк данные о заключенных кредитных сделках и об исполнении обязательств по ним не позднее трех банковских дней со дня, следующего за днем совершения действия, сведения о котором входят в состав кредитной истории. При этом информация обновляется в режиме онлайн и сразу отражается в кредитной истории.

Также в головном офисе банка озвучили основные рекомендации, как не пострадать от рук злоумышленников. Внимательно проверяйте, где и какие данные вводите как пользователь мобильного или интернет-банкинга. Сотрудники банка не звонят в мессенджерах и соцсетях. Один из способов противодействия мошенникам – установление ограничений по операциям с использованием платежных карточек. Третьи лица не должны знать реквизиты вашей банковской карты. Нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из смс, присылаемых банком. Если неизвестные звонят с предложением установить приложение, прекратите общение и обратитесь в банк. Не переходите по ссылкам на незнакомые ресурсы, не открывайте вложения в подозрительных сообщениях в соцсетях, на электронной почте во избежание заражения устройства вирусом. Устанавливайте и регулярно обновляйте антивирусное ПО.

За три месяца – 460 тысяч рублей

Хотя информация о мошенничествах постоянно слышна в СМИ, общественном транспорте, потерпевших меньше не становится. За первые три месяца нынешнего года гомельчан обманули по телефону на общую сумму более 460 тысяч рублей. В целом в областном центре за первый квартал возбуждено свыше 600 уголовных дел по фактам преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Самыми распространенными остаются фишинг (более 70%) и вишинг (свыше 20%), рассказал начальник Гомельского городского отдела Следственного комитета Александр Евтухов.

Напомним суть фишинга. Злоумышленники получают идентификационные данные пользователей путем размещения в интернете поддельных ресурсов и отправки фишинговых ссылок при покупке или продаже товаров. Еще существуют смишинг (смс, мотивирующее перейти на фишинговый сайт) и скаминг (письма, в которых говорится о выигрыше в лотерее или предлагается инвестировать в криптовалюту, недвижимость, создание офшорных предприятий). В последнее время особенно распространены поддельные сайты банков.

За первые три месяца нынешнего года гомельчан обманули по телефону на общую сумму более 460 тысяч рублей

– На первый взгляд кажется, что сайт ничем не отличается от настоящего. Но если посмотреть внимательно, станет понятно, что он поддельный. Окна для логина и пароля обычно размещены на самом видном месте. Другие вкладки, как правило, некликабельны. Это один из способов распознавания фишингового сайта, – поделился начальник Гомельского городского отдела Следственного комитета.

Вернемся к вишингу. Так называется метод телефонного мошенничества, при котором преступники выманивают конфиденциальную информацию или убеждают что-то сделать со своим банковским счетом.

– Злоумышленники звонят жертвам (в своих кругах называют их «мамонтами»), представляются сотрудниками правоохранительных органов и банковских учреждений и пытаются воздействовать на сознание: выяснить информацию о счетах, реквизитах карт, убедить оформить кредиты. Звонки могут поступать как по обычной сотовой связи, так и в вайбере, вотсапе, телеграме, – рассказал Александр Евтухов.

По его словам, установить таких преступников сложно: они используют фейковые аккаунты, методы социальной инженерии, IP-телефонии, VPN-соединений. Нередко цифровые следы ведут на территорию других государств, приходится задействовать ресурсы международного сотрудничества. Даже если есть предположение, кто совершил преступление, привлечь его к ответственности и вернуть деньги затруднительно.

– За границей человека допрашивают, и он приводит различные отговорки, например, рассказывает, что потерял карточку. Доказать его виновность проблематично, – объяснил правоохранитель.

При взаимодействии с органами внутренних дел иногда все-таки устанавливают личности мошенников и привлекают их к ответственности. Недавно задержали 28-летнего безработного жителя Гродненской области. Обследуя конфискованную у него технику, правоохранители обнаружили информацию о киберпреступлении в отношении речичанки. Женщина потеряла 680 рублей, поговорив по вайберу с лжесотрудниками банка, пишет dneprovec.by. Как отметили в ОВД Речицкого райисполкома, деньги пострадавшей возвратят.

Сеть call-центров на Украине

Удается найти и так называемых дропов. Это люди, чья банковская карта становится «транзитной» для украденных денег. Сложная цепочка переводов нужна для запутывания следов.

– В соцсетях и мессенджерах все чаще приходят сообщения с предложением зарабатывать до 100 долларов в день без особых усилий. Для этого нужно оформить банковскую карту и передать ее реквизиты потенциальному «работодателю», – рассказывает Александр Евтухов.

Как правило, общение проходит в интернете, без личного контакта. «Наниматели» по-разному объясняют, для чего им чужая карта. Чаще всего говорят, что им нужно переводить деньги на счета в Беларуси, а сами они это сделать не могут, так как находятся в другой стране.

Дропы бывают «разводные» и «неразводные». Последние помогают мошенникам умышленно, обычно это студенты, школьники, малоимущие. «Разводные» думают, что действительно работают и получают зарплату. Дропы могут понадобиться и для других целей. Например, покупки сим-карт, с помощью которых совершаются преступления.

– Граждане, которые откры­вают на свое имя банковские счета, карты, личные кабинеты пользователя интернет-банкинга и передают их злоумышленникам, могут быть привлечены к ответственности. Найти дропов не составляет труда, так как в соответствующих базах данных все их шаги оставляют цифровой след, – поясняет правоохранитель. – За такие действия грозит уголовная ответственность по статье 222 (незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов) Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

По данным на ноябрь прошлого года, за 2022-й мошенники на Украине завладели деньгами белорусов на общую сумму 4,5 миллиона долларов США. В украинских call-центрах говорят: белорусы – самые доверчивые люди

Александр Евтухов напомнил об основных правилах кибергигиены. При поступлении звонков обращайте внимание на номер, зачастую это телефон другой страны с похожим кодом. Ни в коем случае не сообщайте реквизиты своих карт, паспортные данные, другую конфиденциальную информацию. Нужно закончить разговор, после чего связаться с банком и проверить состояние своих карт-счетов. Для пользования интернет-банкингом скачивайте официальные приложения. А если входите в личный кабинет через браузер, проверяйте наименование ссылок и степень защиты сайта.

Как уже было сказано, многие аферисты орудуют из-за рубежа. В частности, с Украины. В программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал, что у наших южных соседей создана огромная преступная сеть мошенников. Почти в каждом областном центре Украины находится минимум 100 таких call-центров. Деньги тратятся в том числе на армию, закупку оружия, убийства. И практически все это узаконено. Масштабы обмана огромны. По информации на ноябрь прошлого года, за 2022-й мошенники на Украине завладели деньгами белорусов на общую сумму четыре с половиной миллиона долларов США. Преступления совершаются ими в основном на территории нашей страны, в украинских call-центрах говорят: белорусы – самые доверчивые люди.

Вводят в трансовое состояние Психически здоровому человеку свойственно верить другим людям, отмечает заведующий психологическим отделением областной клинической пси­хиатрической больницы Ирина Лисогурская. Только в определенные моменты важно подключать критическое мышление. – Люди, окрепшие как личности в Советском Союзе, очень верят государственным службам. И когда им звонят «сотрудники банка» либо «правоохранители», у них включается автоматическое доверие, – рассуждает специалист. Влияют и другие психологические факторы. Во-первых, когда человеку по телефону говорят, что на его имя одобрен кредит, он погружается в стрессовое состояние. Стресс сильно воздействует на психику, особенно это проявляется в возрасте после 50 лет. Во-вторых, если нужно думать и принимать решение быстро – мышление становится «коридорным». Человек видит только один путь, не рассматривая другие варианты. В-третьих, появляется чувство страха, из-за которого можно совершить не совсем адекватные действия. – Более того, мошенники вводят в трансовое состояние с помощью тембра и темпа речи. Человек перестает понимать, правильно ли он поступает, – объясняет Ирина Лисогурская. – Многие почему-то думают, что с ними это никогда не случится. Знаю случаи, когда умные люди понимали, что им позвонили мошенники, и вместо окончания разговора пытались им что-то доказать. Но на том конце провода сидят хорошие манипуляторы. И чем больше с ними разговариваешь, тем больше информации выдаешь. – Некоторые белорусы, попавшие в такую ситуацию, очень винят и стыдятся себя. Что им можно посоветовать? – Как правило, тем, кто ощущает сильный стыд, это чувство знакомо с детства. Скорее всего, их стыдили близкие люди, учителя. Это одно из самых сложных чувств, поэтому рекомендую обратиться к психологу. Если есть нарушение сна, аппетита, стоит сходить к психотерапевту, чтобы скорректировать состояние. Не нужно этого пугаться. Сейчас почти в каждой взрослой поликлинике областного центра психологи оказывают бесплатную помощь. В каждом районе есть центр соц­обслуживания населения, где также трудятся психологи. В Гомеле работают два телефона доверия: 170 и 8 (0232) 31-51-61, по которым можно получить базовую психологическую помощь и информацию о том, куда обратиться дальше. – Согласитесь, одно дело, когда мошенники просто снимают деньги с карты, и другое – когда человек берет кредит и ему приходится каждый месяц во всех смыслах слова платить за свою ошибку. – Все в нашей жизни приносит нам либо удовольствие, либо опыт. Важно принять эту ситуацию. Каждый имеет право совершить ошибку и отвечать за нее. Да, человек ошибся: дал информацию, которую давать не надо было, сделал то, чего не стоило совершать. Но вскоре он рассчитается и поставит точку в этом вопросе.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель