Три недели остается до того момента, как в Беларуси для коммерческих аптек пятой категории начнет действовать запрет на продажу лекарств по рецепту. В этой связи решили напомнить, что включают в себя ограничения, к чему они могут привести и как их введение объясняли в Минздраве.

Что за запрет?

Речь идет о постановлении Министерства здравоохранения №11 от 20 января, которое вносит изменения в Надлежащую аптечную практику – правила работы аптек и нормы контроля качества оказываемых в них услуг.

В документе вводятся серьезные ограничения на аптеки пятой категории – самые маленькие по площади (от 25 кв. м). С 1 июня они будут иметь право реализовывать только лекарственные препараты, продажа которых населению допустима без рецепта врача. Исключение сделано для учреждений, которые отпускают лекарства и перевязочный материал по льготным и бесплатным рецептам – согласно информации на сайте Минздрава, к таковым относятся точки сетей «БЕЛФАРМАЦИЯ» (в столице), а также «Минская Фармация» и региональных РУП и УП «Фармация» (в регионах).

По данным за 2020 год, в нашей стране функционировало более 3,7 тыс. аптек, причем доля государственных составляла 50,5%, а частных – 49,5%. Правовой портал ilex.by, ссылаясь на участников рынка, сообщал, что в некоторых районах Минска и крупных городов наблюдается избыток аптек, а вот в малых населенных пунктах ощущается их нехватка. При этом отмечалось, что многие аптеки пятой категории являются частными, так что ограничения неминуемо скажутся на их доходах и могут даже привести к закрытию некоторых точек из-за их убыточности.

В постановлении были другие ограничения?

С 1 марта часть из положений постановления Минздрава уже начала действовать. Вступившие в силу пункты касаются ограничений на территориальное размещение новых аптек. Так, подобные учреждения теперь нельзя открывать ближе чем на 500 м к уже существующей аптеке, кроме как в больших торговых центрах (в ТЦ общей площадью от 5 до 10 тыс. кв. м могут быть две аптеки, а свыше 10 тыс. кв. м – три).

Также для открытия аптеки пятой категории ее хозяин должен владеть в административном центре соответствующей административно-территориальной единицы как минимум одной аналогичной точкой первой или второй категории.

Что сказали в Минздраве?

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Юрий Горбич, комментируя ограничения для аптек пятой категории, обращал внимание на то, что в основном к ним относятся «небольшие частные структуры», а сам запрет на продажу в них лекарств по рецепту вводится из-за большого количества жалоб на отпуск препаратов. По его словам, чтобы избежать запрета, такие учреждения могут перейти в иную категорию – правда, для этого они должны соответствовать установленным критериям (большие площадь помещений и количество персонала).

Высказался замминистра и об ограничениях на размещение аптек. Он сослался на европейский опыт – к примеру, в Польше уже шестой год действует схожая норма о запрете открывать новые аптеки в радиусе 500 м от уже существующих, если одна такая точка в административно-территориальной единице приходится как минимум на 3 тыс. жителей. По словам Горбича, такой подход помогает не концентрировать аптеки в одном месте.

myfin.by