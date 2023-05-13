Моему прадедушке Николаю Илларионовичу Кравцову было всего 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. Жил он тогда в Морозовичах.

Николай Илларионович настойчиво добивался вступления в ряды защитников Родины, но война для него началась только в начале января 1944-го. Тогда ему уже был 21 год, а дома оставалась беременная жена. Он попал в 1285-й стрелковый полк 60-й стрелковой дивизии вместе со своими школьными товарищами. Прадедушка вспоминал, что это был самый тяжелый период войны, ведь стояли сильные морозы, а теплой одежды у бойцов не было.

Моральный дух прадеда очень подкосило известие о гибели отца и брата. Говоря о войне, он особо вспоминал о тяжелых боях под Варшавой, где вместе с боевыми товарищами попал в плен. Пробыв там порядка 20 дней, они все-таки смогли сбежать и вернулись в свой стрелковый полк.

За период военных действий мой прадед был ранен 4 раза. О его мужестве, бесстрашии и ранениях я нашла выписку из одного военного документа: «27 апреля 1945 года в борьбе за деревню Кладов юго-западнее Берлина в момент наступления Николай Кравцов проявил доблесть, мужество и отвагу. Несмотря на сильный пулеметный обстрел, проявляя решительность, с группой бойцов захватил в плен 10 немецких солдат, способствуя тем самым выполнению поставленной боевой задачи командования. Ранен 25 сентября 1944 года и 15 января 1945 года». Это лишь часть содержания выписки, в которой упоминается о ранениях. Впервые прадед был ранен осколком в правое плечо, а в боях под Берлином получил тяжелое ранение в голову.

После войны он рассказывал родным, что его спасла военная медсестра. Ведь солдат думал, что это будет конец его жизни, что умрет он на чужбине, так и не увидев своего сына. Но в одном был точно уверен: умрет с честью и достоинством, зная, что его сын будет гордиться им. По словам моей бабушки, прадедушка даже не надеялся, что пройдет всю войну и останется в живых. Он говорил: «Я точно уверен, что это был знак Всевышнего. Я должен был выжить, несмотря ни на что, и я выжил».

Николай Кравцов награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», юбилейными медалями, почетными грамотами.

После войны он вернулся на родную Будакошелевщину. Работал и шофером, и продавцом, и заведующим магазином. Вместе с женой, моей прабабушкой, они вырастили троих сыновей и дочку, которые стали уважаемыми людьми. Его воспоминания о войне не раз публиковались на страницах «Авангарда».

Прадеда не стало 1 апреля 2008 года, но он живет в памяти и сердцах моей семьи. В школе мы с мамой писали сочинения об участии близких родственников в Великой Отечественной. В райцентре на информационном стенде, посвященном Великой Отечественной войне и Великой Победе, есть фотографии участников тех сражений. Среди них и фото Николая Илларионовича Кравцова. Он для нас был и остается настоящим героем, о котором наша семья никогда не забудет.

Маргарита КУПЦОВА, студентка Белорусского государственного университета транспорта