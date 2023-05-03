Министерство сельского хозяйства и продовольствия может утратить полномочия на выдачу прав трактористам и водителям самоходных машин. Это предусмотрено поправками в проекте закона «О дорожном движении», который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

На данный момент, опираясь на редакцию закона «О дорожном движении», Минсельхозпрод имеет возможность принимать экзамены на право управления колесным трактором и самоходной машиной. Однако согласно новому проекту это полномочие могут убрать.

Также в новых поправках уточняется, как проходит экзамен на категорию «В». Сейчас сдавать этот экзамен можно на машине с механической трансмиссией или без нее, в зависимости от пройденной в установленном порядке подготовки. Однако согласно новой версии, если сдается экзамен на категорию «В» с пометкой «только на автоматической трансмиссии», то автомобиль должен быть оборудован автоматической коробкой передач. При этом на обычную категорию «В» можно сдавать и на авто с автоматической коробкой передач, и с механической.

Также есть уточнение, что водительские права считаются недействительным в случае, если их владелец умер, объявлен умершим или пропал без вести. В проекте есть и другие технические поправки.

БелТА