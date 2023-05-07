Глава белорусского государства Александр Лукашенко в пятницу подписал указ о награждении орденом Матери 65 женщин Беларуси, сообщили в президентской пресс-службе.

Там напомнили, что эта награда вручается за рождение и воспитание пяти и более детей. В этом году ее удостоены жительницы Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, а также города Минска.

Среди них – представительницы самых разных сфер: промышленных предприятий и АПК, пищепрома, сферы транспорта, ЖКХ и лесного хозяйства. Награды получат многодетные матери, занятые в потребкооперации, торговле и связи, педагоги, врачи, те, кто работают в сферах культуры, обороны. Есть и индивидуальные предприниматели, и домохозяйки, отметили в пресс-службе.