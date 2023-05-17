Отсрочку от службы для обучающихся за рубежом белорусов отменили, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси внесли изменения в закон «О воинской обязанности и воинской службе». Поправки опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Отсрочку от службы для обучающихся за рубежом белорусов отменили. Однако она предоставляется тем учащимся, которые получают образование за рубежом по направлению белорусских государственных органов в рамках осуществления государственных программ.

Кроме того, теперь снять с воинского учета могут тех, кто оформил выезд для постоянного проживания за пределами Беларуси. Также изменился срок, необходимый для зачисления в запас в случае, если человек не служил по призыву, но служил в силовых ведомствах. Раньше вместо службы в армии можно было два года проработать на аттестованной должности, например, в МЧС, СК или МВД. Теперь срок работы повысили до пяти лет. Исключение — выпускники милицейских и спасательных вузов.

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