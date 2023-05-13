Первый централизованный экзамен для 11-классников Беларуси пройдет уже 14 мая, сообщает БЕЛТА.

В воскресенье состоится ЦЭ по русскому и белорусскому языкам. Варианты экзаменационных заданий по аналогии с заданиями ЦТ прошлых лет засекречены, они будут доставлены фельдъегерской службой непосредственно в пункты сдачи. Таковых по стране насчитывается 144, за каждым закреплен перечень учреждений общего среднего образования, выпускники которых централизованно и в сопровождении педагогов прибудут на экзамен.

Графики прибытия детей в пункты ЦЭ сформированы. За час до испытания выпускники уже будут находиться на пунктах. Экзамен начнется для всех в одно время — в 11.00. Известно, что детям будет обеспечено психологическое сопровождение.

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