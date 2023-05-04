Все решения о проведении атак принимаются американской стороной, а ВС Украины их лишь исполняют. Поэтому можно сказать, что за вчерашним нападением на Кремль стоят Соединенные Штаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

По словам Пескова, попытки американцев и украинцев отмежеваться от произошедшей атаки вызывают смех. «Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — отметил Песков.

Он также заявил, что в США называют Киеву объект, на который нужно напасть, а также выбирают, с помощью каких средств стоит наносить удары. Данной информацией, по словам Пескова, располагают спецслужбы РФ.

Песков подчеркнул, что в США должны ясно осознавать, что Москва знает, кто виновен в нападении. Вашингтону также нужно понимать, какие опасности несет подобное участие в конфликте.

Представитель Кремля заявил, что ответные шаги со стороны РФ могут быть «самими различными». Вместе с тем подробности Песков не сообщил.

БелТА