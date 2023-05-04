II Игры стран СНГ помогут Беларуси продемонстрировать туристический потенциал страны. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время выездного заседания организационного комитета по подготовке этих соревнований в городе Молодечно.

— В настоящее время 9 стран СНГ уже подтвердили свое участие, — сообщил вице-премьер. — Кроме этого, в отдельных видах спорта примут участие наши друзья из Китайской Народной Республики, Монголии, Кубы, Египта.

Игорь Петришенко подчеркнул, что соревнования проводятся в открытом формате. Помимо государств Содружества, в них будут участвовать команды из Китая, ОАЭ, Монголии, Кубы, Египта.

— Наша задумка — провести состязания в разных городах страны, чтобы продемонстрировать приезжим туристический потенциал белорусских городов, — сказал он. — И болельщики, и туристы с 4 по 14 августа будут активно посещать нашу страну, наблюдать за ходом соревнований. Это и иностранные туристы, поддерживающие свои команды, и наши внутренние туристы, белорусы, будут болеть за спортсменов.

Игорь Петришенко выразил надежду, что игры пройдут организованно.

— Мы активно осуществляем информационную кампанию, открыли сайт, телеграм и ютуб-каналы, активно размещаем информацию в социальных сетях и печатных СМИ, — рассказал он. — Досконально рассказывает о предстоящих играх телевидение. Разработана символика игр — логотип, слоган, и они позитивно восприняты. Скоро все эти элементы мы увидим и на одежде спортсменов, и на атрибутике болельщиков. Жители страны смогут приобрести талисманы Игр, тем самым поддержать наших спортсменов.

Как отметил вице-премьер, параллельно идет подготовительная работа, связанная с проведением открытия и закрытия Игр. Обе церемонии пройдут в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-арена».

sb.by