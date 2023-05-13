Путем подсчета максимального количества лайков в социальных сетях мы определили победителей. Ими стали: семья Андреенко с результатом в 526 лайков, немного меньше у семьи Артеменко – 411 и семьи Мордовиных – 369 лайков.

Благодарим всех участников и желаем им удачи в следующих конкурсах. Победителей ждем за призами!