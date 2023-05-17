На каком направлении белорусско‑российского взаимодействия результаты превзошли ожидания и за счет чего Беларусь и Владимирская область будут поднимать планку сотрудничества. Подробности встречи Президента с руководителем российского региона.

Во Дворце Независимости принимали очередного российского губернатора — главу Владимирской области Александра Авдеева. Визит получился весьма плодотворным: в общую копилку внесли более десяти договоров о сотрудничестве. Теперь дело за руководителями регионов и предприятий. Тем более что на высшем уровне для этого созданы все условия. Александр Лукашенко обратил внимание, что на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным постоянно идет речь о необходимости углубления интеграции, производственной кооперации и импортозамещения:



— Вы знаете, у нас неплохо получается. Даже больше того, что мы ожидали… Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали в сфере двустороннего сотрудничества.

«Заслужили и свято будем беречь». О том, что нас объединяет

Совсем недавно народы Беларуси и России отмечали общий великий праздник — День Победы. И будучи в Минске, российские гости не могли не посетить музей истории Великой Отечественной войны. Там, кстати, отмечены исторические личности, биография которых связана и с владимирской землей, — Николай Гастелло, совершивший свой бессмертный подвиг на территории Беларуси, и всемирно известный диктор Юрий Левитан. Президент, конечно, не преминул поздравить гостей, всех жителей Владимирской области со светлым и святым праздником — Днем Победы:

— Это великое достижение нашего народа. Очередная годовщина этой Великой Победы. Я думаю, мы ее заслужили и свято будем беречь.

Такой посыл белорусского лидера сегодня вдвойне актуален, учитывая, насколько яростно противники атакуют нашу общую историческую память, искажают исторические факты, штампуют фейки, сносят памятники, мемориалы и вообще уничтожают все, что связано с героическим прошлым нашего народа.

«Даже больше того, что мы ожидали». В чем преуспели Беларусь и Россия

В должности руководителя российского региона Александр Авдеев работает меньше года, с сентября 2022‑го, и это его первый визит в Беларусь в качестве губернатора. Александр Лукашенко убежден, что этот дебют позволит на месте более быстро определиться с потребностями, найти нужных поставщиков, а может, и заключить новые контракты:

— Наше Правительство ориентировано на то, чтобы оказать вам максимальное содействие. Словом, все, на что мы способны, и если это вас устраивает, мы готовы с вами в этом направлении работать. В ходе наших контактов с Президентом России мы постоянно говорим о необходимости углубления интеграции, производственной кооперации и, самое главное, импортозамещения. И вы знаете, у нас неплохо получается. Даже больше того, чем мы ожидали. Считаю, в этом в первую очередь должны быть заинтересованы руководители регионов и предприятий, потому что вы на месте, там, с людьми.

Все, что необходимо было принять и подписать, главами государств, правительствами в основном сделано, констатировал Александр Лукашенко:

— Открыта широкая дорога, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали в сфере двустороннего сотрудничества.