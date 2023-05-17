Широкая дорога интеграции
На каком направлении белорусско‑российского взаимодействия результаты превзошли ожидания и за счет чего Беларусь и Владимирская область будут поднимать планку сотрудничества. Подробности встречи Президента с руководителем российского региона.
Во Дворце Независимости принимали очередного российского губернатора — главу Владимирской области Александра Авдеева. Визит получился весьма плодотворным: в общую копилку внесли более десяти договоров о сотрудничестве. Теперь дело за руководителями регионов и предприятий. Тем более что на высшем уровне для этого созданы все условия. Александр Лукашенко обратил внимание, что на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным постоянно идет речь о необходимости углубления интеграции, производственной кооперации и импортозамещения:
— Вы знаете, у нас неплохо получается. Даже больше того, что мы ожидали… Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали в сфере двустороннего сотрудничества.
«Заслужили и свято будем беречь». О том, что нас объединяет
Совсем недавно народы Беларуси и России отмечали общий великий праздник — День Победы. И будучи в Минске, российские гости не могли не посетить музей истории Великой Отечественной войны. Там, кстати, отмечены исторические личности, биография которых связана и с владимирской землей, — Николай Гастелло, совершивший свой бессмертный подвиг на территории Беларуси, и всемирно известный диктор Юрий Левитан. Президент, конечно, не преминул поздравить гостей, всех жителей Владимирской области со светлым и святым праздником — Днем Победы:
— Это великое достижение нашего народа. Очередная годовщина этой Великой Победы. Я думаю, мы ее заслужили и свято будем беречь.
Такой посыл белорусского лидера сегодня вдвойне актуален, учитывая, насколько яростно противники атакуют нашу общую историческую память, искажают исторические факты, штампуют фейки, сносят памятники, мемориалы и вообще уничтожают все, что связано с героическим прошлым нашего народа.
«Даже больше того, что мы ожидали». В чем преуспели Беларусь и Россия
В должности руководителя российского региона Александр Авдеев работает меньше года, с сентября 2022‑го, и это его первый визит в Беларусь в качестве губернатора. Александр Лукашенко убежден, что этот дебют позволит на месте более быстро определиться с потребностями, найти нужных поставщиков, а может, и заключить новые контракты:
— Наше Правительство ориентировано на то, чтобы оказать вам максимальное содействие. Словом, все, на что мы способны, и если это вас устраивает, мы готовы с вами в этом направлении работать. В ходе наших контактов с Президентом России мы постоянно говорим о необходимости углубления интеграции, производственной кооперации и, самое главное, импортозамещения. И вы знаете, у нас неплохо получается. Даже больше того, чем мы ожидали. Считаю, в этом в первую очередь должны быть заинтересованы руководители регионов и предприятий, потому что вы на месте, там, с людьми.
Все, что необходимо было принять и подписать, главами государств, правительствами в основном сделано, констатировал Александр Лукашенко:
— Открыта широкая дорога, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали в сфере двустороннего сотрудничества.
«Есть хорошая база». Президент обозначил перспективные направления работы с Владимирской областью
Товарообмен между Беларусью и Россией растет, и это общая хорошая тенденция, которая прослеживается на региональном уровне. Александр Лукашенко обратил внимание, что динамика торговли нашей страны и Владимирской области в прошлом году достигла наивысшего уровня с 2017‑го: товарооборот приблизился к полумиллиарду долларов и в целом вырос на 20 процентов по сравнению с 2021‑м. Сохраняется эта тенденция и сейчас:
— По трем месяцам этого года также отмечается положительная динамика: по сравнению с аналогичным периодом 2022 года товарооборот увеличился почти на треть. Но нам во что бы то ни стало эти темпы нужно сохранить. У нас часто бывают хорошие подъемы, потом происходят спады. Вот этой «пилы» быть не должно.
Глава государства констатировал, что Беларусь поставляет и намерена предлагать и далее для российского региона продукцию машиностроения, станкостроения, деревообработки, химической и легкой промышленности, АПК. Наших партнеров интересует также сотрудничество в сфере племенного животноводства, мелиорации. И по всем этим вопросам, заверил гостя Президент, на нас можно рассчитывать. При этом в Беларуси очень востребована продукция химической промышленности, машиностроения и станкостроения, продукты питания и многое другое из Владимирской области.
— Отечественная пассажирская, грузовая, сельскохозяйственная, коммунальная, дорожно-строительная техника, лифтовое оборудование отвечают уровню мировых стандартов. Их качество и надежность проверены многолетней эксплуатацией. Модельный ряд и ассортимент постоянно обновляются. Поэтому — к вашим услугам. Мы вам покажем все то, что вас интересует, — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства выразил надежду, что в ходе визита российская сторона определится, что именно из техники сегодня необходимо региону, а Беларусь в свою очередь в кратчайшие сроки обеспечит поставки.
Александр Лукашенко также обратил внимание на схожесть нашей страны и Владимирской области, а это уже хорошая база для развития сотрудничества:
«Стартовая позиция, которую надо улучшать». Губернатор российского региона — о важности кооперации
На встрече с белорусским лидером Александр Авдеев привел показательный факт. В списке из ста государств — партнеров Владимирской области Беларусь занимает пятое место:
— Я считаю, что это, скорее, стартовая позиция, которую надо улучшать. И улучшать позиции в нашем товарообороте, обмене в том числе культурными, туристическими услугами. У нас работают более 30 предприятий, учредителями которых являются граждане Беларуси.
Как и Александр Лукашенко, губернатор российского региона видит потенциал для дальнейшего роста в расширении производственной кооперации:
— Структура экономики Владимирской области и Беларуси очень схожа по промышленности, сельскому хозяйству. Поэтому возможности и потребности кооперации достаточно высоки.
«Мы многое можем импортозаместить»: выгодные точки соприкосновения
Схожесть структур экономики Беларуси и Владимирской области позволяет сторонам находить такие точки соприкосновения, в которых интеграция и кооперация производственных процессов очень выгодна. Уже в беседе с журналистами Александр Авдеев отметил большие перспективы в части импортозамещения:
— По ряду предприятий, например, мы смотрим, что использовались импортные компоненты. Оказывается, это (аналогичная продукция. — Прим. ред.) производится во Владимире. И наоборот: наши владимирские предприятия что-то поставляли из Европы, из Америки, а это производится в Беларуси.
Когда мы смотрим на внутреннюю кооперацию предприятий Беларуси и России, оказывается, мы многое можем в прямом смысле импортозаместить. Причем не только в продукции, но и в компетенциях, в технологиях.
— Наш визит протекает очень практично и заканчивается подписанием конкретных соглашений и увеличением объемов взаимного товарооборота. 2022 год уже стал рекордным по товарообороту между областью и республикой. Уверен, это далеко не предел, — поделился ожиданиями Александр Авдеев.
Он выразил уверенность в том, что планку в полмиллиарда долларов по итогам года удастся взять. В частности, уже в этом году регион закупит в Беларуси коммунальную технику, общественный транспорт, начнутся поставки комплектующих для стекольных заводов. Добавят в копилку общего товарооборота и строительные услуги из нашей страны.
— Так что постараемся стремиться к самым высоким показателям, — резюмировал губернатор Владимирской области.