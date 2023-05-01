Уважаемые жители Будакошелевщины, примите искренние поздравления с Праздником труда!

В череде календарных дат этот день занимает особое место. Традиционно он символизирует трудовую солидарность, единение и созидание. История доказывает, что только сплоченной работой, заботой о родной земле и любовью к своему дому мы создаем благополучие нашей малой родины и страны в целом.

Пусть этот майский день придаст вам веры в собственные силы и служит стимулом для дальнейшего развития. Пусть весеннее тепло принесет хорошее настроение и стремление к новым свершениям, а ваш труд всегда будет востребован и оценен по достоинству.

Стабильности вам и добра, крепкого здоровья и активного долголетия, достатка, согласия и понимания в семьях! С праздником!

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА