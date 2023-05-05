Уважаемые работники и ветераны печати, радио, телевидения и связи, поздравляем вас с профессиональными праздниками!

Ваша беспокойная работа требует таланта, терпения, мастерства и полной самоотдачи. Владея одним из самых эффективных инструментов – информацией, вы помогаете людям ориентироваться в потоке происходящих в районе, стране и за рубежом событий, живете проблемами жителей Будакошелевщины, являетесь связующим звеном в диалоге людей и власти. Именно поэтому всем так важны ваша компетентность, точность, грамотность и ответственность.

Желаем вам неисчерпаемой энергии и вдохновения, новых идей и позитивного настроения, успешной реализации намеченных планов и творческих проектов, удачи и профессиональных побед.

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА