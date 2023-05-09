Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и труженики тыла, жители Будакошелевщины! Примите самые теплые поздравления с праздником, величие которого неподвластно времени, — с Днем Победы!

Все меньше остается рядом с нами тех, кто ковал Победу на полях сражений и в тылу. Мы благодарим наших отцов, дедов и прадедов за беспримерный подвиг, мужество и отвагу, за беззаветную любовь и преданность своей Отчизне, за мирное небо и улыбки детей и храним вечную память. Всем героям — наш низкий поклон.

И чем больше времени отделяет нас от тех далеких событий, тем яснее мы осознаем их историческое значение. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для всего народа. И наша задача — сохранять и приумножать память о героических делах и подвигах.

Дорогие ветераны, земляки! Пусть чувство гордости за Великую Победу помогает нам в осуществлении намеченных планов во благо родного края и вдохновляет на хорошие поступки и любовь к Родине. Крепкого всем здоровья, добра и оптимизма, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в будущее!