Уважаемые жители Будакошелевщины, 14 мая мы будем отмечать значимый праздник – День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь!

Государственные символы – важнейшие атрибуты суверенитета и независимости страны, отражающие нравственные и духовные черты белорусского народа, особенности его культуры, единство и общую волю, объединяющие нас в самые важные моменты в судьбе Родины.

Сегодня наша общая задача – сохранить традиции и память о героическом прошлом, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к государственной символике, патриотизм, чувство уважения и любви к Отечеству, чтобы юные белорусы выросли достойными гражданами своей республики, доказывающими своими делами преданность родной земле.

Дорогие земляки, пусть этот день придаст вам сил и уверенности в достижении поставленных целей. Мира вам и добра, здоровья и новых свершений на благо района и нашей синеокой Беларуси!