Уважаемые будакошелевцы, жители района, поздравляем вас с одним из самых светлых праздников – Днем семьи!



Для каждого из нас семья – это главная опора в жизни, неиссякаемый источник любви, добра и душевной теплоты. Во все времена она была и остается основой сильного государства, хранительницей духовных и культурных традиций народа, связующим звеном между разными поколениями.

В этот день особые слова признательности выражаем многодетным семьям и семьям с приемными детьми за щедрость души, неустанный родительский труд, терпение и заботу. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и гармония, согласие и взаимная поддержка, добро и понимание. Пусть сердца радуются, а души согреваются счастливыми улыбками близких людей.