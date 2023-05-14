Глава государства Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба, Государственного флага и Государственного гимна Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В этих символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам. Эти качества, уверен Александр Лукашенко, позволят не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода.

Президент пожелал соотечественникам семейного счастья, радости, здоровья и успехов в труде на благо Родины.

Поздравление Президента Беларуси с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.

В этих символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства.

Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения.

Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам. Уверен, эти качества позволят нам не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода.

От души желаю вам, дорогие земляки, семейного счастья, радости, здоровья и успехов в труде на благо Родины.

Александр Лукашенко.

14 мая 2023 года.

belta.by