Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Точность и оперативность, объективность и уникальный стиль, современный формат вещания белорусских медиа, их прогрессивные подходы к производству и продвижению национального информационного продукта позволяют зрителям и слушателям всегда быть в центре событий и ощущать ритм жизни», — говорится в поздравлении.

Благодаря высокой квалификации и духу новаторства специалистов сферы телекоммуникаций и связи в стране созданы условия для эффективного развития цифровой среды на уровне лучших мировых стандартов, подчеркнул Президент.

«Искренне признателен работникам и ветеранам отрасли за ответственный труд, инициативу, профессионализм и преданность родной Беларуси, — добавил Александр Лукашенко. — Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих идей и дальнейшей плодотворной работы».

Поздравление Президента Беларуси с Днем работников радио, телевидения и связи

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем работников радио, телевидения и связи.

Точность и оперативность, объективность и уникальный стиль, современный формат вещания белорусских медиа, их прогрессивные подходы к производству и продвижению национального информационного продукта позволяют зрителям и слушателям всегда быть в центре событий и ощущать ритм жизни.

Благодаря высокой квалификации и духу новаторства специалистов сферы телекоммуникаций и связи в нашей стране созданы условия для эффективного развития цифровой среды на уровне лучших мировых стандартов.

Искренне признателен работникам и ветеранам отрасли за ответственный труд, инициативу, профессионализм и преданность родной Беларуси.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих идей и дальнейшей плодотворной работы.

Александр Лукашенко.

7 мая 2023 г.

belta.by