Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
«Точность и оперативность, объективность и уникальный стиль, современный формат вещания белорусских медиа, их прогрессивные подходы к производству и продвижению национального информационного продукта позволяют зрителям и слушателям всегда быть в центре событий и ощущать ритм жизни», — говорится в поздравлении.
Благодаря высокой квалификации и духу новаторства специалистов сферы телекоммуникаций и связи в стране созданы условия для эффективного развития цифровой среды на уровне лучших мировых стандартов, подчеркнул Президент.
«Искренне признателен работникам и ветеранам отрасли за ответственный труд, инициативу, профессионализм и преданность родной Беларуси, — добавил Александр Лукашенко. — Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих идей и дальнейшей плодотворной работы».
Поздравление Президента Беларуси с Днем работников радио, телевидения и связи
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем работников радио, телевидения и связи.
Точность и оперативность, объективность и уникальный стиль, современный формат вещания белорусских медиа, их прогрессивные подходы к производству и продвижению национального информационного продукта позволяют зрителям и слушателям всегда быть в центре событий и ощущать ритм жизни.
Благодаря высокой квалификации и духу новаторства специалистов сферы телекоммуникаций и связи в нашей стране созданы условия для эффективного развития цифровой среды на уровне лучших мировых стандартов.
Искренне признателен работникам и ветеранам отрасли за ответственный труд, инициативу, профессионализм и преданность родной Беларуси.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих идей и дальнейшей плодотворной работы.
Александр Лукашенко.
7 мая 2023 г.