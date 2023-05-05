Уважаемые работники, ветераны средств массовой информации и полиграфической сферы!

Гомельский областной исполнительный комитет и областной Совет депутатов поздравляют вас с профессиональными праздниками – Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи.

Современное общество невозможно представить без информации и средств коммуникации. Печатные издания, радиопрограммы, телевизионные каналы, интернет-издания, социальные сети – не просто источники новостей. Это активные публикаторы мнений и точек зрения, дискуссионные площадки, многообразие которых способствует эффективной реализации программ социально-экономического развития Гомельской области.

От профессионализма, таланта, объективности, принципиальности, а часто и от гражданской позиции журналиста зависит то, как жители воспринимают происходящее, оценивают события республиканского и регионального масштаба, перспективные планы.

Продолжая лучшие традиции, заложенные многими поколениями, полиграфические организации области совершенствуют свою деятельность, модернизируют оборудование, осваивают новые направления печатного дела, представляют свою продукцию в широком ассортименте.

Слова благодарности всем, кто стоял у истоков, кто внес свою лепту в развитие журналистики и печатного дела Гомельщины.

Убеждены, что и впредь средства массовой информации региона будут являться флагманами в медийном поле страны, останутся верным помощником, другом и советчиком для многочисленных читателей.

Успехов и новых достижений, здоровья и благополучия!

Председатель областного исполнительного комитета Иван КРУПКО Председатель областного Совета депутатов Екатерина ЗЕНКЕВИЧ

Источник: http://gp.by

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