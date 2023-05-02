Почетному работнику сельскохозяйственной отрасли сегодня исполнилось 65 лет.

Михаила Алексеевича, долгие годы возглавлявшего КСУП «Губичи», поздравили со знаменательной датой, подарили цветы и памятные подарки первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета Александр Ковалев, председатель райкома профсоюзов работников АПК Валентина Ксензова, директор предприятия Андрей Соболев и работники.

От лица совета управления сельского хозяйства и президиума райкома профсоюзов работников АПК Александр Ковалев выразил Михаилу Рыбику благодарность и признательность за труд, преданность общему делу и огромный вклад в развитие сельского хозяйства в нашем районе.

Пользуясь случаем, Валентина Ксензова и трудовой коллектив предприятия поздравили председателя первичной профсоюзной организации КСУП «Губичи» Ирину Беленок с днем бракосочетания.