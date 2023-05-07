В очередной раз убеждаюсь в том, насколько сильна историческая память у нашего народа, народа-победителя, народа-труженика, народа, который больше всех пострадал от фашизма и победил. И все ведь неслучайно: неразрывная связь поколений в разные времена помогала нам, белорусам, выжить и развиваться как нация.

Пример тому – приезд Алексея Журавского, внука нашего знаменитого земляка, Почетного гражданина г. Буда-Кошелево Павла Яковлевича Головачева, на Будакошелевщину. Встреча состоялась в пасхальные дни по инициативе директора историко-культурного центра Светланы Авсянниковой. Примечательно, что Алексей приехал не один: супруга Светлана и дочь Александра посчитали своим долгом навестить родные места Павла Яковлевича. И не просто постоять у памятника знаменитому летчику в минуте молчания, пройтись по улице, названной в его честь, но и поделиться воспоминаниями и передать в районный музей уникальные экспонаты и фотографии. Сразу отмечу, что встреча получилась теплой и трогательной.

Алексей не первый раз в Буда-Кошелеве: несколько лет назад он приезжал в картинную галерею им. Е.Е. Моисеенко. А сейчас был приятно удивлен, что его деду в новом музее отведена целая экспозиция. Журавские передали историко-культурному центру ленту с надписью «Почетный гражданин г. Буда-Кошелево», ту самую, которую летчику Павлу Головачеву много лет назад вручили будакошелевцы при присвоении ему такого высокого звания. А также сувенир в виде миниатюрных самолета и земного шара. Его, кстати, тоже вручили в тот момент Павлу Яковлевичу. В музее имеются сведения, что звание «Почетный гражданин г. Буда-Кошелево» было присвоено генерал-майору авиации в июне 1967 года постановлением бюро Буда-Кошелевского РК КП Белоруссии и исполкома райсовета депутатов трудящихся, учитывая его выдающиеся заслуги перед городом.

Несколько лет спустя ушел из жизни Павел Яковлевич. Но прошло более полувека, а его семья бережно хранила эти предметы. Теперь раритетные экспонаты вернулись обратно, на малую родину летчика, чтобы стать достоянием истории Будакошелевщины.

Светлана Авсянникова, в свою очередь, подарила семье Журавских двухтомник книги «Память. Буда-Кошелевский район» и вручила его самой юной представительнице рода Головачевых и пока что единственной его продолжательнице – правнучке дважды Героя Александре. Для юной минчанки это издание, несомненно, станет книгой памяти ее семьи.

В планах у Алексея – издание воспоминаний о Павле Головачеве его жены, Анны Игнатьевны. Так сложилось, что внук никогда не видел своего деда, но знал его по рассказам своей матери и всегда хотел быть на него похожим не только внешне, но и иметь такой же сильный и волевой характер. И, конечно, как и дед, он с детства мечтал покорить небо. К сожалению, так сложилось, что по здоровью Алексей не смог бы пройти медкомиссию, поэтому сохранить память о деде он считает своим святым долгом.

Подобные встречи, безусловно, не проходят бесследно: Светлана Авсянникова и Алексей Журавский договорились о дальнейшем сотрудничестве. Да и сама поездка Журавских на Гомельщину не ограничилась только нашим городом. Следующей точкой в их маршруте значился сквер в областном центре, также названный в честь их именитого предка.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора