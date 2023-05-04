В Беларуси созданы все условия для того, чтобы в семьях рождались и воспитывались дети. Это и бесплатное образование, и медицина, и широкая сеть творческих и спортивных учреждений, а также материальная и социальная поддержка. Все эти меры дают свои результаты. По данным переписи населения 2019 года, в стране увеличилось число двухдетных семей: сегодня каждая третья семья в стране — двухдетная. При этом значительно увеличилось и продолжает увеличиваться число многодетных семей. Их в стране уже более 122 тыс., в них воспитываются почти 400 тыс. детей, это каждый пятый ребенок в Беларуси. В 80% многодетных семей воспитываются трое детей, 14,3% — это семьи с четырьмя детьми, чуть более 5% — семьи с пятью и более детьми. Самая большая многодетная семья воспитывает 13 юных белорусов. О защите и поддержке семьи, на которые направлена вся система национального права, начиная от Конституции и заканчивая отраслевым законодательством, рассказала начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш.

«Семейная политика в нашей стране охватывает все аспекты жизнедеятельности — материальное благосостояние, включая экономическую самостоятельность и социальную защищенность семьи, человеческий потенциал, в том числе здоровье всех членов ячейки общества, и семейное благополучие. В сфере социальной защиты система мер предусматривает выплаты при рождении и воспитании детей, адресную социальную помощь в случае малообеспеченности, социальное обслуживание в трудной жизненной ситуации, гарантии в сфере труда и занятости, пенсионное обеспечение. Эти меры направлены на все категории семей с детьми. С рождением второго ребенка, а затем и третьего, объем поддержки государства увеличивается», — подчеркнула Светлана Белаш.

Расходы государственного бюджета на меры социальной защиты семей с детьми, по данным Министерства труда и социальной защиты, ежегодно превышают 3% ВВП, из них более половины расходуется на выплату пособий семьям при воспитании ребенка в возрасте до трех лет. «В 2023 году на систему государственных пособий выделено Br3,5 млрд, из них Br2 млрд предусмотрено на выплату пособий на детей до трех лет. Средства, выделяемые на выплаты семьям, значительны не только для государственного бюджета, но и для каждой отдельно взятой семьи. Например, социальный бюджет семьи в первые 12 месяцев после рождения первенца суммарно составляет порядка Br15 тыс. При рождении второго ребенка суммарный размер ежемесячных пособий составляет более Br860, что в 1,5 раза выше минимальной заработной платы в стране. Сегодня каждый четвертый ребенок в стране охвачен тем или иным видом пособий, а дети до трех лет практически в 100% охвачены пособием», — проинформировала начальник управления.

Еще одной важной и очень затратной для государственного бюджета мерой поддержки семей с детьми является программа семейного капитала, которая реализуется в стране с 2015 года при рождении третьего или последующего ребенка. Его размер с 1 января 2023 года составляет почти Br30 тыс. За более чем восемь лет реализации этой программы 126 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета, на которые зачислено почти $826 млн и более Br1 млрд. В этом году уже открыто более 4 тыс. депозитов «Семейный капитал». «Программа востребована у многодетных семей, более 68 тыс. многодетных семей уже воспользовались правом досрочного распоряжения средствами, практически 83% используют семейный капитал на решение своих жилищных вопросов. При этом в последние годы мы наблюдаем возрастающую потребность использования семейного капитала на образовательные и медицинские услуги. В 2023 году на программу семейного капитала в республиканском бюджете запланировано Br430 млн», — отметила Светлана Белаш.

Кроме того, из средств местных бюджетов финансируется адресная социальная помощь семьям с детьми, в системе которой есть четыре вида поддержки. «В 2022 году на адресную помощь направлено Br133,5 млн. Бесплатными продуктами питания обеспечены более 12 тыс. детей в возрасте до двух лет. Средний размер такой помощи на одного ребенка составил порядка Br200 в месяц. При этом семьи при рождении двойни или тройни получают детское питание без учета доходов семьи. В 2022 году 4 тыс. детей были обеспечены продуктами питания без учета доходов семьи. Семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид с четвертой степенью утраты здоровья, предоставляется социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены. В 2022 году средний размер такой выплаты составил Br435. Пособие было выплачено на 12,6 тыс. детей-инвалидов с четвертой степенью утраты здоровья», — рассказала представитель Минтруда.

В Беларуси семьи с детьми являются основными получателями ежемесячного и единовременного социальных пособий. При этом для многодетных семей действуют льготные условия предоставления ежемесячного социального пособия. Критерии нуждаемости для них составляют 115%, для других семей — 100% бюджета прожиточного минимума. В 2022 году ежемесячное социальное пособие получили более 50 тыс. человек из категории многодетных семей.

Поддержка семей с детьми предоставляется не только в виде прямых материальных выплат. В стране действуют различные программы социального обслуживания для семей с детьми, которые предоставляют социальные услуги с учетом потребностей семей. «На 1 января 2023 года на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состояли 246,6 тыс. семей с детьми, из них 121,3 тыс. являются многодетными, 37,1 тыс. — семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Услуги кратковременного ухода за детьми — это услуги няни — в 2022 году получили 2,5 тыс. семей, из них 1,6 тыс. семей, которые воспитывают двойню или тройню, 770 семей, которые воспитывают детей-инвалидов, и 18 семей, в которых родители являются инвалидами 1 или 2 группы. Услуга социального патроната для преодоления трудной жизненной ситуации предоставлена 3,2 тыс. семей с детьми. В кризисной ситуации, когда утрачена возможность проживания дома, предоставляется услуга временного приюта. Ее в 2022 году получили 590 человек, в том числе 330 человек, которые пострадали от домашнего насилия. Для такого вида помощи у нас в территориальных центрах предусмотрены кризисные комнаты, их в стране сегодня 136. Детскими домами-интернатами предоставляется услуга социальной передышки для родителей с детьми-инвалидами в возрасте от 4 до 18 лет. Такая услуга предусматривает кратковременное освобождение родителей от ухода за ребенком с инвалидностью — это до 56 дней в календарном году. В это время родители могут отдохнуть, восстановить свои силы, либо решить какие-то важные семейные дела. Услуга передышки оказывается на безвозмездной основе, родители оплачивают только стоимость питания ребенка. При этом, определяя ребенка в детский дом-интернат на краткий период, семья не лишается социальных выплат на ребенка, т.е. и пенсия по инвалидности, пособия по уходу за ребенком-инвалидом и другие выплаты на детей в семье, а также льготы, которые предусмотрены законодательством для таких семей, — все сохраняется. В 2022 году услугу социальной передышки получили 106 семей, это на 60% больше, чем в 2021 году. Кроме того, на оказание поддержки в получении навыков уважительного и позитивного взаимодействия с детьми, налаживание супружеских и детско-родительских отношений направлены такие проекты территориальных центров, как «Папа-школа», «Искусство быть мамой», «Семья как ценность», — проинформировала Светлана Белаш.

Также в Беларуси действует достаточно развитый механизм государственной поддержки работающих родителей — это гарантии Трудового кодекса, которые являются обязательными для исполнения всеми нанимателями. «Например, при приеме на работу запрещается отказывать женщинам в заключении трудового договора или снижать заработную плату по мотивам беременности либо наличия детей до трех лет. Это правило также распространяется и на одиноких родителей с детьми в возрасте до 14 лет или с детьми-инвалидами до 18 лет. Ряд гарантий по защите занятости действует для родителей, которые находятся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком. На период нахождения в таких отпусках за ними сохраняется рабочее место. Более того, после окончания отпуска по уходу за ребенком обеспечивается защита занятости матери или отца до достижения ребенком пяти лет, т.е. наниматель обязан продлить контракт с согласия работника до исполнения ребенку пяти лет. Родитель обладает своеобразным иммунитетом при увольнении, например, гарантируется недопущение расторжения трудового договора по инициативе нанимателя с беременной женщиной или одиноким отцом, который воспитывает ребенка до трех лет. Также ряд гарантий учитывает потребность родителей в свободном времени для решения вопросов ребенка. Речь идет о дополнительных, свободных от работы днях. Сегодня родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, имеют право получить один свободный от работы день в месяц, который оплачивается за счет средств социального страхования, независимо от условий занятости. Многодетным родителям, у которых трое и более детей, либо родителю, который имеет ребенка с инвалидностью, предоставляется возможность взять один дополнительный выходной в неделю, который оплачивается за счет средств нанимателя. Здесь есть некоторые условия по соблюдению отработки рабочего времени. Кроме того, с 2020 года установлен отцовский отпуск при рождении ребенка, когда папа в первые 6 месяцев после рождения ребенка имеет возможность взять кратковременный отпуск до двух недель и вместе с мамой ухаживать за малышом. Оплата такого отпуска сегодня не предусмотрена в законодательстве, но она может быть предусмотрена в коллективном договоре либо другом локальном акте нанимателя», — констатировала представитель Минтруда.

Она добавила, что к рассмотрению во втором чтении готовится проект закона с предложениями в Трудовой кодекс, которые расширят возможности для совмещения работы и родительства. В частности, документом предусматриваются условия по развитию более гибких форм занятости. Для того чтобы родители могли использовать дополнительный выходной в неделю, будет предусмотрена возможность выбрать из двух вариантов: либо использовать дополнительный выходной в неделю на полный день, либо обеспечить себе сокращенный на один час рабочий день с сохранением заработной платы. Эти нормы станут доступными в случае принятия законопроекта.

«Государство и дальше продолжит совершенствовать механизмы поддержки семей с детьми. Создавая условия и предоставляя гарантии для семей с детьми, государство в праве также рассчитывать на активное участие самих родителей в сохранении своей семьи и ее обеспечении», — заключила Светлана Белаш.

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