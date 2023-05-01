Городок во время проведения Дня белорусской письменности в начале сентября постарается удивить гостей и встретит их с чистым и открытым сердцем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Городокского райисполкома Ирина Полякова.

Город к празднику кардинально преобразится. Сейчас здесь проводят ремонты в учреждениях образования — детских садах и школах, обновляют местный Дом культуры, районный культурно-просветительский центр, сеть библиотек, Дом ремесел и фольклора. Одновременно занимаются благоустройством городского стадиона, ремонтируют фасады зданий, транспортные артерии.

«Большой объем работ проводится, начаты текущие и капитальные ремонты жилфонда, текущий проводится более чем в 30 домах. На 1 августа мы ставим себе задачу быть в готовности. Уже проведены закупки по приобретению передвижного медицинского комплекса для Городокской ЦРБ, что для нас важно и очень поможет улучшить медицинское обслуживание сельского населения. Давно стояли вопросы по замене лифта, модернизации пожарной сигнализации в больнице — это также будет сделано. По ремонту дорог планируется где-то полная замена полотна, где-то частичное асфальтирование. Обновим уличное освещение и праздничную иллюминацию», — отметила председатель райисполкома.

Фасады некоторых зданий в Городке вскоре украсят муралы. Наносить их планируют после того, как организации ЖКХ завершат покраску. Эскизы еще разрабатывают, но однозначно это будут сюжеты, посвященные Году мира и созидания, поэме Константина Вереницына «Тарас на Парнасе», а также цитаты известных писателей и огромное граффити, как ожидается, по профилактике пожарной безопасности.

О городокской земле планируют снять фильм, издать книги по истории края и сформировать фонд книг с автографами авторов, которые позже передадут в местную библиотеку. «Разрабатываются и туристические маршруты. Усиленно сейчас работаем, продумываем, где и как удивить наших гостей. В качестве ключевого объекта рассматриваем культурно-образовательный проект по благоустройству парка для массового отдыха «Прастора натхнення». Хотим сделать городской парк культурно-образовательным центром. Это место и так любимо нашими жителями, надеемся сделать его многофункциональным и еще более популярным. Проект уже разработан, мы передали его на согласование в министерство», — пояснила Ирина Полякова.

По ее словам, в обновленном парке появятся библиотека и кинотеатр под открытым небом, зона тихого отдыха для чтения, отдельная — для детского развития с игровыми площадками, спортивно-оздоровительная и зона для выпускников. Уже есть договоренность о том, что студенты академии искусств помогут сделать музей валунов — из камня будут вырезать фигуры.

«В парке также планируем установить скульптуру в виде раскрытой книги, — сказала руководитель района. — С одной стороны появится эмблема фестиваля, за основу будет взята поэма «Тарас на Парнасе» авторства одного из наших знаменитых земляков (в Городке родился и учился Константин Вереницын. — Прим. БЕЛТА). Есть идеи разместить там QR-код с соответствующей информацией. Работа у нас кипит абсолютно по всем направлениям. Да и вообще город преображается на глазах. Очень радует то, что и профсоюзы, Союз женщин, БРСМ, «Белая Русь», все ветеранские наши организации подключаются к процессу».

Во время фестиваля гостям продемонстрируют туристический потенциал Городокского района, расположенных рядом с ним регионов и самого областного центра. В Городке уже разработали проект по «Веранiцынскiм мясцiнам», в процессе подготовки — туристические выставки и маршруты.

«Встретим гостей с чистым и открытым сердцем и максимально покажем свое гостеприимство. Для нас проведение такого праздника, как День белорусской письменности, — колоссальная возможность подтянуть некоторые направления, провести ремонты, сделать Городок краше и привлекательнее для местных жителей и гостей. С другой стороны, это огромная ответственность. Готовимся так, чтобы провести его на самом достойном, высшем уровне. И хотим найти и показать ту важную, нашу изюминку. Для этого мы приложим максимум усилий», — заключила председатель райисполкома.

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