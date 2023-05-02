Спустя 37 лет после аварии на Чернобыльской АЭС перед Гомельской областью стоят новые вызовы и новые задачи. Развиваться нужно на максимальных скоростях. В условиях рыночной экономики никто никого ждать не будет. Акценты развития Гомельщины в конце минувшей недели, посещая Ветковский район, расставил Глава государства. О настоящем и будущем региона, о бизнес-модели, которую готова предложить местная вертикаль, в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» говорит губернатор Иван Крупко.

О социально-экономическом развитии региона

— По результатам работы в первом квартале 2023 года у нас выполняются пять из восьми доведенных показателей. На совещании было доложено о развитии промышленности. Есть рост 104,4 процента. По итогам 2023 года индекс физического объема ожидается 105,5 процента. Важнейший вопрос для области — инвестиции. По итогам первого квартала в этом отстаем. Но мы провели проработку по каждому предприятию, с администрацией региона, пригласили банки, СЭЗ, инвесторов… По результатам работы за год мы привлечем инвестиций на уровне 112 процентов к прошлому году. В области развиваются 128 новых проектов. Организовано производство. Ожидаем более 48 проектов, которые реализуются в этом году. Подразумевается создание примерно 880 новых рабочих мест.

О посевной

— Агропромышленный комплекс области очень хорошо подготовился к посевной. Готовность техники — до 95 процентов. В этом году приобретено больше азотных, фосфорных удобрений. Калийные удобрения — на уровне прошлого года. В Днепре, Соже уровень воды падает. И фактически мы уже можем работать на всех без исключения полях. Сегодня задача — выйти на двухсменный режим, использовать весь световой день, чтобы наверстать. В течение двух дней будет закончен сев ранних яровых, до 1 мая должен был быть закончен сев льна и сахарной свеклы. Площади, которые необходимо пересеять после гибели, будут пересеяны кукурузой на зерно и однолетними культурами на корма. К 20 мая планируем завершить весь спектр работ по весенней посевной.

О мелиорации

— По итогам двух предыдущих лет показатели программы мелиорации земель выполняем. По результатам первого квартала этого года идем с опережением на 15 — 20 процентов. До конца пятилетки с учетом этого года надо ввести 15 тысяч гектаров по культуртехнике и 24 тысячи — по реконструкции таких земель. Техника и ресурсы есть. И мы реализуем задачу, поставленную Главой государства, ведь в первую очередь это нужно нам.

Об импортозамещении и экспорте

— «Гомсельмаш» в прошлом году выпустил 2,5 тысячи машин. На этот год портфель заказов полностью сформирован. Причем комплектующие для производства комбайнов — на 87,5 процента белорусские и российские. Фактически остается только программное обеспечение. Думаю, что вместе с «Интегралом» выйдет заместить и это, чтобы наши комбайны были полностью белорусскими. Что касается того, как обстоят дела на других предприятиях области по производству сельскохозяйственной техники, Гомельская область почти 50 процентов производимой продукции продает на экспорт. Поставлена задача работать с регионами России в вопросах восстановления кооперационных схем, импортозамещения, увеличения товаро­оборота. Активно работаем с Брянской, Смоленской, Курской областями, выстраиваем серьезные отношения с Башкортостаном. Товарооборот вырос более чем на 1,5 миллиарда российских рублей. Более 20 предприятий нашли точки соприкосновения. Фактически все руководители сработали в сложный период очень хорошо. У кого-то больше половины продукции шло на рынки Украины и Европы. После изменения конъюнктуры нужно было сохранить коллективы, не снизить объемы производства и найти новые рынки.

О кадрах

— Подбору и воспитанию кадров в Гомельской области уделяется огромное внимание. На сегодня агропромышленный комплекс области обеспечен специалистами на 92 процента. В области достаточно ссузов, в которых готовятся трактористы, комбайнеры, водители, специалисты среднего звена. Ориентируемся на рельсы целевого набора. Сегодня очень важны вопросы достойной заработной платы и предоставления жилья. Делается все для того, чтобы как минимум обеспечить два этих фактора. Вопрос с кадрами будет решаться. Кроме того, работает школа молодого руководителя, суть которой в том, что подбираются молодые специалисты с разным образованием (инженерным, зоотехническим, ветеринарным), у кого есть управленческие склонности и желание руководить. И этих специалистов на полгода решением облисполкома мы определяем в лучшие хозяйства. Идет посевная — они видят, как работают, какие задачи ставят руководители хозяйств. Затем заготовка кормов, потом уборка зерновых, осенняя посевная. Шесть месяцев они учатся. И после этого комиссия определяет, готовы ли эти люди к тому, чтобы их можно было назначить руководителями. С предыдущего сезона из 22 человек, которые прошли школу молодого руководителя в области, 15 работают на руководящих должностях.

О реконструкции мемориального комплекса в Озаричах

— Озаричский лагерь смерти — это страшная трагедия. Мы считаем, что дело чести для внуков и правнуков победителей и тех людей, которые тогда подвергались жестким репрессиям вплоть до расстрела, — воссоздать этот мемориал, придать ему новый облик. В память о жертвах строится музей и устанавливается мемориал медикам — военным врачам, медсестрам. Планируем открытие в ноябре.

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