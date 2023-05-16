Президент Александр ­­Лукашенко отметил, что уже на протяжении нескольких суток наши войска находятся в повышенной боевой готовности. Причиной тому стали субботние инциденты в Брянской области:

— Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе.

Как доложил на совещании командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович, среди основных задач боевого дежурства — охрана государственной границы в воздушном пространстве, отражение нападения на Беларусь, устранение угрозы или пресечение актов терроризма в воздушном пространстве, пресечение нарушений правил использования воздушного пространства, ведение электронной, воздушной разведки.

По завершении доклада Главе государства Андрей Лукьянович поделился некоторыми подробностями с журналистами. Он заявил, что в свете последних событий, происходящих на западной, южной границе, в том числе в связи с проводимыми мероприятиями боевой подготовки стран НАТО во главе с США, дежурные силы несут вахту в усиленном режиме:

— В настоящий момент привлекаются дополнительные силы и средства. Ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до тысячи человек в нашем виде Вооруженных Сил.

Дежурные силы после инцидентов в Российской Федерации были приведены в боевую готовность номер один. Это зенитные ракетные войска, радиотехнические и авиация.

По словам Андрея Лукьяновича, сейчас боевое дежурство ведется в усиленном режиме, равно как и охрана на всех аэродромах и ряде объектов радиотехнических и зенитных ракетных войск. Командующий в целом отметил, что ­­Президент Беларуси уделяет очень много внимания вопросам развития и обеспечения боеготовности армии:

— Главная задача нашего вида Вооруженных Сил — несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в мирное время. Глава государства заслушал информацию о силах и средствах, привлекаемых к несению боевого дежурства, о результатах. У нас ежемесячно проводятся проверки дежурных сил по ПВО. И крайняя проверка была 11 мая.

Результаты показывают, что наш вид Вооруженных Сил справился с поставленной задачей. Результаты подтверждены материалами объективного контроля.

Большое внимание также уделяется закупкам новых образцов вооружения и военной техники. Например, ВВС и войска ПВО в том числе в этом году получают новые радиолокационные станции «Роса», «Восток» белорусского производства. Закупка новых образцов техники запланирована и на будущее в рамках плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2025 года. Также в этом году ожидается поставка в войска новых зенитных ракетных комплексов и новых самолетов Су-30СМ.