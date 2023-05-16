«Обстановка не критическая. Но факторы настораживающие»
Главнокомандующий заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. В начале совещания Александр Лукашенко предупредил военных:
— Без великих докладов. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие.
— Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе.
Как доложил на совещании командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович, среди основных задач боевого дежурства — охрана государственной границы в воздушном пространстве, отражение нападения на Беларусь, устранение угрозы или пресечение актов терроризма в воздушном пространстве, пресечение нарушений правил использования воздушного пространства, ведение электронной, воздушной разведки.
— В настоящий момент привлекаются дополнительные силы и средства. Ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до тысячи человек в нашем виде Вооруженных Сил.
Дежурные силы после инцидентов в Российской Федерации были приведены в боевую готовность номер один. Это зенитные ракетные войска, радиотехнические и авиация.
— Главная задача нашего вида Вооруженных Сил — несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в мирное время. Глава государства заслушал информацию о силах и средствах, привлекаемых к несению боевого дежурства, о результатах. У нас ежемесячно проводятся проверки дежурных сил по ПВО. И крайняя проверка была 11 мая.
Результаты показывают, что наш вид Вооруженных Сил справился с поставленной задачей. Результаты подтверждены материалами объективного контроля.