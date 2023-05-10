Вопрос как правильно питаться при сахарном диабете волнует большинство пациентов. Что же такое рациональное питание в общем понимании? Рациональное питание (от лат. rationalis – разумный) — это физиологически полноценное питание, учитывающее характер труда, физическую активность, возраст, способствующее сохранению здоровья, высокой физической и умственной работоспособности, а также активному долголетию. Количество поступаемой с питанием энергии должно соответствовать количеству расходуемой. Рациональное питание относится к факторам, укрепляющим иммунитет.

Примерно 55-60 % суточной калорийности должны составлять углеводы, 15-20 % белки и до 20-5 % жиры. Людей с избыточной массой тела при сахарном диабете 2 типа подавляющее большинство. Именно лишний вес мешает своему собственному инсулину действовать эффективно, из-за чего уровень глюкозы в крови остается высоким. Поэтому снижение веса является непременным условием рационального лечения. Даже умеренное снижение веса улучшает показатели углеводного обмена, особенно в ранний период заболевания.

Как же добиться снижения веса? Необходимо сразу отметить, что каких-то специфических продуктов или лекарственных растений для похудения не существует. Нет в настоящее время и медикаментозных препаратов, которые сами по себе, без соблюдения диеты могли бы обеспечить высокоэффективное и полностью безопасное снижение веса.

Единственно надежный путь — это ограничение поступления в организм энергии , т.е. соблюдение правил низкокалорийного питания. Возникающий в результате дефицит энергии приводит к тому, что энергетические запасы, «законсервированные» в жировой ткани, будут тратиться на различные нужды организма, и вес обязательно снизится.

Принципы рационального питания при сахарном диабете 2 типа:

— Уменьшение количества углеводов в рационе.

Углеводы повышают сахар в крови, однако употреблять их необходимо, так как они нужны организму (это основной источник энергии). Углеводы подразделяются на простые и сложные. При сахарном диабете 2 типа надо исключить или максимально ограничить употребление простых или легкоусвояемых углеводов (сахар, мед, варенье и джемы, конфеты, сдоба, сладкие фрукты и ягоды: виноград, бананы, изюм, финики). В рационе должны присутствовать главным образом продукты, содержащие сложные углеводы (крупа, хлеб, овощи). Углеводы содержатся в следующих продуктах: хлеб и все мучные изделия (сушки, хлебцы, крекеры, макаронные изделия и т.д.); картофель, а также меньше, чем картофель, но все же довольно много углеводов содержат кукуруза, зерна фасоли, спелого (желтого) гороха, чечевицы; крупы, в том числе гречневая; фрукты, даже кислые, однако, чем фрукт более спелый, тем больше сахара он содержит (сухофрукты имеют очень высокую концентрацию сахара в малом объеме, т.к. они лишены воды); жидкие молочные продукты (молоко, кефир, йогурт, ряженка), в твороге и сыре углеводов нет, они состоят из белка и жира; сахар, мед и любые кондитерские изделия, приготовленные на сахаре (включать в рацион не рекомендуется).Как можно уменьшить сахароповышающее действие углеводов? Для этого продукты следует как можно меньше обрабатывать как механически, так и термически.

-Ограничение потребления жиров.

В прогрессирование сахарного диабета большой вклад вносит повышенное содержание жиров в крови. Поэтому ограничение употребления жирной пищи при диабете не менее важно, чем ограничение углеводов. Также надо значительно ограничить, а лучше совсем не употреблять жареные, острые, соленые, пряные и копченые блюда, консервы, острый перец, горчицу, алкогольные напитки. Совсем недопустимы для страдающих сахарным диабетом продукты, содержащие одновременно много жиров и углеводов: шоколад, сливочное мороженое, кремовые пирожные и торты.

-Следует по возможности исключить такой способ приготовления пищи, как жарка. Старайтесь использовать посуду, позволяющую готовить пищу без добавления жира.

-Правильный режим питания.

Приём пищи до 5-6 раз в течение дня (частое дробное питание). Менее частое употребление пищи может привести к включению т.н. «режима экономии», при котором организм испытывает дефицит основных питательных веществ и пытается резервировать свободные калории, поэтому все свободные(лишние) калории, полученные при обильном приёме пищи, неминуемо превращаются в жир. А также редкое питание, как правило, приводит к ночным перееданиям, что негативно сказывается на массе тела. Так же необходимо есть не спеша, тщательно пережёвывая пищу. Основная масса пищи должна употребляться до ужина. Не наедаться на ночь (последний приём пищи следует осуществлять не позже чем за 1,5-2 часа до сна).

— Употребление достаточного количества клетчатки (20-30 г/сут.).

Необходимо включать в рацион продукты, содержащие большое её количество. Первое место занимают отруби и порошковая клетчатка, которые могут быть добавлены в каши, супы, салаты. Также важно использование цельнозернового хлеба, овощей, орехов, ягод, большое количество клетчатки содержится в кожуре и семенах растительных продуктов.

-Употребление не менее 1,5 л жидкости в день (если нет противопоказаний)

-Ограничение соли, сокращение употребления алкоголя.

Применение любых лекарственных средств при сахарном диабете 2 типа все же не может полностью компенсировать влияние неправильного питания на уровень глюкозы в крови. Таким образом, рациональное питание является важнейшей составляющей эффективного лечения сахарного диабета 2 типа, которое поможет достичь целевых показателей глюкозы в крови.

Врач-эндокринолог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»

Филипенко К.М.