За последние десятилетия продовольственная безопасность Беларуси значительно укрепилась. Об этом свидетельствуют данные исследований Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

За последние три десятилетия Беларусь существенно нарастила производство сельскохозяйственной продукции, отметили в ведомстве. «Поголовье скота и птицы увеличилось в 1,7 раза, в 1,5 раза прибавили по молоку, в 1,6 раза выросли объемы зерновых и зернобобовых культур», — привели данные исследования в Минэкономики.

Улучшаются и качественные показатели работы в отрасли: в 1,9 раза выросли средние удои молока, в 1,7 раза — привесы свиней, в 1,8 раза — урожайность сахарной свеклы, овощей и картофеля — в 1,6 и в 1,4 раза.

Как результат, белорусы с большим запасом обеспечивают себя основными продуктами.

БелТА