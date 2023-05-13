В Гомельском государственном автомеханическом колледже на базе центра компетенций современных технологий машиностроения проходит V Республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2023 по компетенциям «Токарные работы на станках с программным управлением» и «Фрезерные работы на станках с программным управлением». Участие принимают представители всех областей и города Минска.