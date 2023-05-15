В Гомеле мальчик травмирован при вспышке газовоздушной смеси, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в областном центре. Мальчик 2013 года рождения играл на улице. В какой-то момент он решил провести небольшой эксперимент. Ребенок распылил репеллент от насекомых в пустую пластиковую пятилитровую бутылку и поджег. При поджигании произошла вспышка газовоздушной смеси. Мальчик получил термические ожоги руки.

Ребенка госпитализировали.

Спасатели напоминают родителям о необходимости обучать детей правилам безопасности.

belta.by